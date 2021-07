The Walking Dead Staffel 11: Für das XXL-Finale braucht ihr ein neues Streaming-Abo

In Deutschland waren die neusten Folgen von The Walking Dead immer beim FOX Channel und bei Sky zu sehen. Für die finale Staffel 11 müssen Fans der Zombie-Serie nun einen anderen Streaming-Dienst abonnieren.

Eine Ära geht bald zu Ende. Denn The Walking Dead wird nach 11 Staffeln zu Ende gehen. Bereits ab August geht es in die letzte Runde. Deutsche Fans von Negan, Daryl und Co. müssen sich aber auf eine große Veränderung einstellen: die 11. Staffel wird nicht wie gewohnt beim FOX Channel und Sky Ticket zu sehen sein.

Nachdem im Rahmen der ComicCon@Home gerade erst der brandneue Trailer zu The Walking Dead Staffel 11 veröffentlicht wurde, wurde nun auch endlich bekanntgegeben, wo die neuen Episoden in Deutschland zu streamen sein werden. Um das Finale sehen zu können, braucht ihr ein Abo bei Disney+

The Walking Dead Staffel 11 startet in Deutschland bei Disney+

In den USA startet der erste Teil der finalen Staffel am 22. August 2021 bei AMC. Im Premium-Bereich AMC+ sind die neuen Folgen schon eine Woche vorher zu sehen. Deutsche The Walking Dead-Fans müssen aber nicht lange warten: bereits am 23. August startet Staffel 11 in Deutschland bei Disney+.

Hier gibt's den düsteren Trailer zu The Walking Dead Staffel 11:

The Walking Dead Season 11 Official Trailer

Im Themenbereich Star werden die neuen Folgen immer montags pünktlich um 9.00 Uhr veröffentlicht. Um The Walking Dead bei Disney+ sehen zu können, muss die Altersfreigabe eures Profils allerdings auf 18 Jahre eingestellt sein. Insgesamt acht Folgen umfasst der erste Teil des XXL-Finales.

Zwei weitere Blöcke mit je acht Episoden werden 2022 zu sehen sein. Hier findet ihr die Startdaten weiterer The Walking Dead-Serien 2021.



Großes The Walking Dead-Finale: Das erwartet euch in Staffel 11

Die 11. und letzte Staffel des Zombiedramas wird zugleich den finalen Handlungsbogen der Comicvorlage von Robert Kirkman adaptieren – allerdings mit einigen Änderungen. Hier machen die Überlebenden nach dem Krieg gegen Alpha und die Flüsterer Bekanntschaft mit der Mega-Gemeinschaft des Commonwealth. In dieser leben 50.000 Menschen in einer wieder aufgebauten Zivilisation mit Gesetzen, Kultur und reichlich Nahrung.

Das Poster zu The Walking Dead auf Disney+

© AMC/Disney The Walking Dead

Doch bevor sich politische Ränkespiele im Commonwealth entfalten und die Zukunft der Menschheit mal wieder auf dem Spiel steht, werden Negan, Maggie, Daryl, Carol und Co. in den ersten Folgen von Staffel 11 mit ganz anderen Problemen konfrontiert. Denn im zerstörten Alexandria werden die Nahrungsvorräte knapp und kleine Gruppe begeben sich auf gefährliche und todbringende Versorgungsläufe.

Aber eine noch größere Bedrohung steht bevor. Die militärisch ausgebildeten Reapers jagen Menschen und zerstören Gemeinschaften – darunter auch jene, die Maggie zuletzt aufbaute. Nun sind die Reapers auf dem Weg nach Alexandria und der erste Trailer stimmt uns hier bereits auf eine brutale Slasher-Hetzjagd ein.

In der finalen Staffel von The Walking Dead gibt es eine Reihe neuer Charaktere zu sehen. Frisch bekannt gegeben wurde die Besetzung von Laila Robins als erratische Commonwealth-Anführerin Pamela Milton. Weitere neue Darsteller:innen sind Josh Hamilton als Lance Hornsby, Michael James Shaw als Mercer sowie Margot Bingham und und Ritchie Coster.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Werdet ihr die finale Staffel von The Walking Dead bei Disney+ verfolgen?