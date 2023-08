Überraschendes Star Wars-Gerücht: Doch keine 4. Staffel von The Mandalorian, sondern andere Zukunft für Pedro Pascal-Serie geplant

Die 4. Staffel von The Mandalorian ist nicht so sicher, wie wir dachten. Ausgehend von einem neuen Gerücht verfolgt Lucasfilm ganz andere Pläne für die Star Wars-Zukunft.

Bisher deutete alles darauf hin, dass The Mandalorian mit einer 4. Staffel fortgesetzt wird. Die Star Wars-Serie ist eines der erfolgreichsten Lucasfilm-Projekte der vergangenen Jahre und hat dank Baby Yoda die Welt im Sturm erobert. Im Februar bestätigte Jon Favreau sogar, dass die Drehbücher für die neuen Folgen bereits fertig sind.

Trotz der fleißigen Vorarbeit von Favreau und seinem Team sind die Pläne bei Lucasfilm nicht in Stein gemeißelt. Wie Making Star Wars von seinen Quellen erfahren hat, könnte die 4. Staffel von The Mandalorian zugunsten eines weiteren Star Wars-Films geopfert werden, der die Geschichte von Dave Filonis Star Wars-Film vorbereitet.

The Mandalorian Staffel 4 könnte in einen eigenen Star Wars-Kinofilm umgewandelt werden

Die Informationslage zum genauen Entwicklungsstand ist leider nicht sehr transparent. Aber wir versuchen, den Stand der Dinge aufzuschlüsseln. Bei der Star Wars Celebration wurden im April drei neue Star Wars-Filme angekündigt. Einer setzt die Geschichte von Rey fort, einer erzählt von den Ursprüngen der Macht und einer bringt das Mandoverse (The Mandalorian, Das Buch von Boba Fett, Ahsoka) von Disney+ ins Kino.

Hier könnt ihr den Trailer zu Ahsoka schauen:

Ahsoka - S01 Trailer (Deutsch) HD

Dieser Film wird von Filoni inszeniert, der mit Favreau auch an den Mando-Serien arbeitet. Bisher war offenbar geplant, dass der Mando-Film von zwei Staffeln vorbereitet wird, vermutlich The Mandalorian Staffel 4 und Ahsoka Staffel 2. Nun soll die Hauptstory der bereits existierenden Mando-Drehbücher in einem Film zusammengeführt werden, der nach dem neuen Rey-Abenteuer und vor Filonis Mando-Film im Kino erscheint.

The Mandalorian und mehr betroffen: Der Hollywood-Streik stürzt auch Star Wars ins Chaos

Ausschlaggebend dafür sind zwei Gründe: Lucasfilm richtet seinen Fokus wieder auf das Kino (der letzte Star Wars-Film ist vier Jahre her). Noch entscheidender dürfte aber der Doppelstreik in Hollywood sein. Seit Mai streiken die Drehbuchautor:innen, seit Juli die Schauspieler:innen, wodurch viele Projekte ins Stocken geraten sind. Konkret bedeutet das: Filoni kann aktuell nicht an seinem Star Wars-Film schreiben.

Die Entwicklung eines Drehbuchs nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, gerade bei einem großen Blockbuster wie Star Wars. Dementsprechend könnte sich Lucasfilm nach Ende des Streiks einen Vorsprung verschaffen, indem Favreaus existierende Mando-Skripts in einen Film umgewandelt werden, der dann direkt in Produktion gehen kann, während Filoni in Ruhe sein Drehbuch für den Nachfolger fertigstellt.

Drei Starttermine für kommende Star Wars-Filme sind derzeit reserviert (Mai 2026, Dezember 2026 und Dezember 2027). Aufgrund der Streik-Situation ist es jedoch fraglich, ob diese Termine überhaupt eingehalten werden können. Selbst der Rey-Film mit Daisy Ridley, dessen Drehbuch angeblich sehr weit fortgeschritten oder sogar schon fertig ist und im April 2024 gedreht werden soll, könnte sich aufgrund des Streiks verzögern.

