Unerwartetes Netflix-Highlight: Miniserie mit Anya Taylor-Joy kommt im Oktober

Die Miniserie The Queen's Game dürften bisher nur die wenigsten auf dem Schirm haben. Der erste Teaser-Trailer verspricht ein Netflix-Highlight mit Anya Taylor-Joy.

Selbst dann, wenn man glaubt, wirklich auf alle Netflix-Highlights des Jahres vorbereitet zu sein, zaubert der Streaming-Dienst noch eine weitere Eigenproduktion aus dem Hut, von der man vorher noch nichts wusste. So erging es dem Autor dieser Zeilen, als er soeben über den Teaser-Trailer zu The Queen's Gambit gestoßen ist.

Die siebenteilige Miniserie mit Anya Taylor-Joy in der Hauptrolle entführt in die 1950er Jahre und erzählt von der jungen Beth Harmon, die von ihren Eltern im Stich gelassen wird und daraufhin in ein Waisenhaus kommt. Dort entpuppt sie sich als überaus begnadete Schachspielerin, entwickelt allerdings auch eine Sucht nach Betäubungsmittel.

The Queen's Gambit mit Anya Taylor-Joy als Schachspielerin

The Queen's Gambit basiert auf dem gleichnamigen Roman von Walter Tevis und erzählt das tragische Schicksal seiner Protagonistin. Diese hat sich in den Kopf gesetzt, zur besten Schachspielerin auf dem Planeten zu werden, muss darüber hinaus aber noch ganz andere Probleme und Trauma überwinden.

Schaut den ersten Teaser zu The Queen's Gambit:

Kreiert wurde die Miniserie von Scott Frank und Allan Scott. Neben Anya Taylor-Joy, die demnächst auch in dem X-Men-Spin-off New Mutants zu sehen ist, gehört der aus Game of Thrones bekannte Thomas Brodie-Sangster zum Cast. In weiteren Rollen sind der immer fantastische Bill Camp sowie Der wunderbare Mr. Rogers-Regisseurin Marielle Heller zu sehen.

Zusätzlich zum ersten Teaser-Trailer hat Netflix auch einen Schwung Bilder aus The Queen's Gambit veröffentlicht, die ihr nachfolgend im eingebetteten Tweet findet.

The Queen's Gambit startet am 23. Oktober 2020 auf Netflix.

