Veränderung bei Matrix 4 mit Keanu Reeves: Der Stil ist ganz anders

Die Dreharbeiten zu Matrix 4 mit Keanu Reeves schreiten voran. Nun gibt Franchise-Neuling und How I Met Your Mother-Star Neil Patrick Harris Einblick in die heiß erwartete Fortsetzung.

Wenn Matrix 4 in zwei Jahren in die Kinos kommt, dann hat sich einiges verändert. Nicht nur die Filmlandschaft, in der die Fortsetzung gerade entsteht, sondern auch die Matrix-Reihe selbst. Das betont How I Met Your Mother-Star Neil Patrick Harris, der in Teil 4 an der Seite von Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss in die Matrix eintauchen wird.

Die komplette Matrix-Trilogie mit Keanu Reeves Zum Deal Günstig bei Amazon

Neil Patrick Harris, der aktuell auch bei den Dreharbeiten im Studio Babelsberg gegenwärtig ist, sprach in der The Jess Cagle Show (via The Hollywood Reporter ) über den aktuellen Stand bei Matrix 4 und gewährte Einblick in die Arbeitsweise von Regisseurin Lana Wachowski, die das Projekt dieses Mal ohne ihre Schwester Lilly stemmt.

Neil Patrick Harris über die Dreharbeiten von Matrix 4

"Ich hoffe sehr, dass die Fans die Arbeit, die Lana [Wachowski] und alle anderen in diesen Film stecken, zu schätzen wissen", sagt der Schauspieler, ehe er darauf zu sprechen kommt, wie sehr er Lana Wachowski und ihre Arbeitsweise schätzt. Und dann wird es spannend: "[...] ihr Stil hat sich visuell von dem verändert, was sie einst gemacht hat."

Schaut die wichtigsten Matrix 4-Infos im Video:

Matrix 4: Alles über die Reihe und die kommende Fortsetzung

Gerade im Hinblick auf die Matrix-Filme ist das eine interessante Aussage, da wir hier von einer der stilprägendsten Filmreihen in Hollywood überhaupt reden. Wenngleich die einzelnen Teile unterschiedlich von Kritikern und Zuschauern aufgenommen wurden, so hat sich über den Verlauf der ursprünglichen drei Filme eine unverwechselbare Bildsprache entwickelt.

Lana Wachowski hat sich als Regisseurin weiterentwickelt

Wenn Neil Patrick Harris nun davon berichtet, dass sich Lana Wachowskis Stil verändert hat, dürfen wir gespannt sein, was das für die Gestaltung von Matrix 4 bedeutet. Ausgehend von Harris' Aussagen handelt es sich zumindest definitiv um keinen Rückschritt, vielmehr sagt er, dass Lana Wachowski ihren Stil weiterentwickelt hat.

© CBS Neil Patrick Harris in How I Met Your Mother

Darüber hinaus sagt er, dass er sehr dankbar ist, "ein kleiner Teil [von Matrix 4] zu sein", was die Frage aufwirft, ob er damit spezifisch von der Größe seiner Rolle oder allgemein von seinem Engagement bei einer solchen Blockbuster-Produktion spricht. Spätestens am 1. April 2022 werden wir es herausfinden. Dann startet Matrix 4 in den US-amerikanischen Kinos.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Was erwartet ihr euch von Neil Patrick Harris' Auftritt in Matrix 4?