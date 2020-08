Veränderungen bei Matrix 4: Keanu Reeves gibt endlich ein Update

Die Dreharbeiten zur Fortsetzung Matrix 4 machen Fortschritte. Nun meldet sich Hauptdarsteller Keanu Reeves in einem neuen Video direkt aus Berlin zu Wort.

Auch die Dreharbeiten von Matrix 4 mussten aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen werden. Inzwischen sind Cast und Crew wieder nach Deutschland zurückgekehrt, um im Studio Babelsberg zu drehen, wo Regisseurin Lana Wachowski bereits Projekte wie Cloud Atlas, Speed Racer und die Netflix-Serie Sense8 umgesetzt hat.

In einem neuen Video meldet sich Keanu Reeves gegenüber AP Entertainment direkt aus Berlin zu Wort, was gleich in den ersten Sekunden an den Sirenen im Hintergrund deutlich wird. Anlass des Gesprächs war die baldige Veröffentlichung von Bill & Ted Face the Music. Schlussendlich ging es aber auch um den Fortschritt von Matrix 4.

Matrix 4: Keanu Reeves im Video über die Dreharbeiten

"Ich bin sehr dankbar, wieder zu arbeiten", sagt Keanu Reeves, ehe er auf die durch Corona bedingten Veränderungen der Produktion zu sprechen kommt. "Es gibt einige wirklich durchdachte, effektive Protokolle. Der Rhythmus des Filmemachens wurde aber nicht wirklich beeinflusst oder unterbrochen. Jeder liebt das Projekt."

Darüber hinaus hat er nur lobende Worte für das Team übrig. Wenn jemand mit Herausforderungen umgehen kann, dann sind es die Menschen, die im Showgeschäft tätig sind, erklärt der Schauspieler. Zusammenhalt und Erfindungsreichtum sind hier die Schlüsselwörter. Es sieht ganz so aus, als herrscht trotz der strengen Sicherheitsauflagen eine gute Stimmung am Set.

Neben Keanu Reeves kehrt in Matrix 4 auch Carrie-Anne Moss in die virtuelle Welt zurück, von Laurence Fishburnes Beteiligung fehlt aber nach wie vor jegliche Spur. An anderer Stelle haben wir dafür den bisher bekannten Cast von Matrix 4 genau unter die Lupe genommen. Vor allem aus Sense8 sind einige vertraute Gesichter in die Fortsetzung involviert.

Matrix 4: Alles über die Reihe und die kommende Fortsetzung

Matrix 4 startet am 1. April 2022 in den US-amerikanischen Kinos. Der deutsche Kinostart sollte zeitnah erfolgen.

