Matrix 4 mit Keanu Reeves: Laurence Fishburne verrät, warum sein Morpheus fehlt

Seit der Ankündigung von Matrix 4 fragen wir uns, warum Laurence Fishburne nicht zum Cast gehört. Nun erklärt der Morpheus-Schauspieler sein Fehlen in der Fortsetzung.

Die Ankündigung von Matrix 4 begeisterte vor allem mit der Rückkehr der zwei wichtigsten Gesichter der ursprünglichen Trilogie, namentlich Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss. Als Neo und Trinity tauchen die beiden ein viertes Mal in die virtuelle Welt der Maschinen ein und kämpfen ums Überleben der Menschheit. Doch was ist mit Morpheus?

Die komplette Matrix-Trilogie mit Keanu Reeves Zum Deal Günstig bei Amazon

In den ersten drei Filmen spielt die von Laurence Fishburne verkörperte Figur eine entscheidende Rollen: Er ist es, der an die Prophezeiung des Orakels glaubt und sich auf den Weg begibt, um den Auserwählten er finden. Selbst nach mehreren Niederlagen bleibt sein Glauben in Neo unerschüttert. Ohne die Überzeugung von Morpheus wären die Menschen vermutlich längst ihrem Untergang geweiht.

Matrix 4: Darum kehrt Laurence Fishburne nicht zurück

Wenn also Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss wieder mit von der Partie sind, wo bleibt Laurence Fishburne? In einem Interview mit New York Magazine (via The Wrap ) verrät der Schauspieler den Grund für sein Fehlen in der von Lana Wachowski inszenierten Fortsetzung: Er wurde schlicht und ergreifend nicht gefragt.

Ich wurde nicht eingeladen. Vielleicht bringt mich das dazu, ein weiteres Stück zu schreiben. Ich wünsche ihnen alles Gute. Ich hoffe, es ist großartig.

Schaut die wichtigsten Matrix 4-Infos im Video:

Matrix 4: Alles über die Reihe und die kommende Fortsetzung

Diese Antwort überrascht durchaus, immerhin ist der Matrix 4-Cast definitiv ein Zeugnis für Lana Wachowskis Bemühungen, viele vertraute Weggefährten in der Fortsetzung unterzubringen. Im Fall von Hugo Weaving, der ebenfalls nicht zurückkehren wird, wissen wir zumindest, dass es Bestrebungen gab, den Schauspieler mitsamt seiner Figur (den fiesen Agent Smith) zurückzuholen.

Auf einen Auftritt von Laurence Fishburne sollten wir uns nun allerdings keine Hoffnungen mehr machen, zumal seit geraumer Zeit diverse Gerüchte die Runde machen, die sich um einen jungen Morpheus drehen. Dieser könnte von Yahya Abdul-Mateen II gespielt werden, nicht zuletzt, da der alte Morpheus womöglich längst tot ist.

© Warner Bros. Morpheus in Matrix Reloaded

In dem 2005 erschienenen Videospiel The Matrix Online existiert ein Handlungsstrang, der im Tod der beliebten Figur mündet. Unklar ist, ob dieses Ereignis in Matrix 4 aufgegriffen wird. Denkbar wäre, dass sich Lana Wachowski zusammen mit ihren Co-Autoren, David Mitchell und Aleksandar Hemon, eine völlig neue Geschichte ausgedacht hat.

Matrix 4 startet am 1. April 2022 in den US-amerikanischen Kinos. Der deutsche Kinostart sollte zeitnah erfolgen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Hättet ihr Laurence Fishburne gerne in Matrix 4 gesehen?