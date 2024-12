Vergessene Star Wars-Figur macht Baby Yoda bald Konkurrenz: Gefeierter Serien-Star spielt Jabbas Sohn

Im kommenden Star Wars-Film The Mandalorian & Grogu wird Jabbas Sohn Rotta eine größere Rolle spielen. Jetzt wurde der Serien-Star verkündet, der den Part übernimmt.

Übernächstes Jahr wird die Star Wars-Serie The Mandalorian einen Kinoableger bekommen. Das Leinwandabenteuer von Din Djarin und Baby Yoda wird vom Franchise-Experten Jon Favreau inszeniert, der auch als Showrunner der Serie fungiert.

Neben der Bestätigung von Sigourney Weaver als Neuzugang im Cast wurde jetzt ein weiterer Star für eine offenbar wichtige Rolle in The Mandalorian & Grogu verkündet. Jeremy Allen White spielt den Sohn von Jabba the Hutt.

Star Wars-Kinofilm bringt erstmals Realversion von Jabbas Sohn

Wie Deadline berichtet, übernimmt White den Part von Jabbas Sohn Rotta. Die Figur ist bislang aus dem Clone Wars-Universum bekannt und hatte im Film von 2008 einen Auftritt. So sieht der Jabba-Sprössling dort aus:

Falls sich Favreau und sein Team an dieser Version des Jabba-Nachkommens orientieren, dürfte Jeremy Allen White als Sprecher der Figur in Aktion treten. Laut Deadline soll es sich bei seiner Beteiligung nicht nur um einen kurzen Cameo-Auftritt handeln.

Bald Baby Yoda-Konkurrenz: Neuer Star Wars-Star ist vor allem aus Serien bekannt

Erste größere Bekanntheit erlangte Jeremy Allen White durch seine Rolle in der US-Serie Shameless. Hier spielte er in der Rolle von Lip Gallagher den problembehafteten Sohn von Familienoberhaupt Frank. Alle 11 Staffeln findet ihr im Netflix-Abo.

Seine bisher wohl am meisten gefeierte Rolle verkörperte er zuletzt als brodelnder, ständig unter Hochdruck stehender Koch Carmen "Carmy" Berzatto in The Bear: King of the Kitchen. Hierzulande könnt ihr die Serie, die mit diversen Emmys und Golden Globes ausgezeichnet wurde, bei Disney+ streamen.

Schaut hier noch einen Trailer zu The Bear:

The Bear - S01 Trailer (English) HD

Wann startet The Mandalorian & Grogu im Kino?

Der Star Wars-Film zur Disney+-Serie soll in Deutschland ab dem 21. Mai 2026 auf der großen Leinwand zu sehen sein. Infos zur Handlung gibt es aktuell noch nicht. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass The Mandalorian & Grogu zeitlich nach Staffel 3 der Serie spielt. Eine 4. Staffel von The Mandalorian wurde bis jetzt nicht bestätigt.

