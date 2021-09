Vergesst Deadpool, Til Schweiger hat die absurdeste Action-Szene der Filmgeschichte gedreht

Til Schweigers Kino-Tatort Tschiller: Off Duty ist ab September auf Netflix zu streamen und zeigt ein spektakuläres Action-Feuerwerk, das selbst Ryan Reynolds' Deadpool zu albern wäre.

Über Til Schweiger wird in Deutschland gern gelacht. Oft zu Unrecht, denn nicht alles, was der Komödien-Tausendsassa mit Sepia-Fetisch produziert, gedreht, geschrieben und gespielt hat ist schlecht. (Auch wenn er sich und uns mit Titeln wie Far Cry oder Hot Dog wahrlich keinen Gefallen getan hat.) Seine explosiven Tatorte als Superpolizist Nick Tschiller könnte man sogar als regelrecht mutig bezeichnen. Aber: Kann etwas auch zu mutig sein?

Den Höhepunkt seines Tatort-Schaffens erreichte Til Schweiger zweifelsohne mit Tschiller: Off Duty, der im Kino lief – und dort für, sagen wir mal, verhaltene Reaktionen sorgte. Mittlerweile hat es der Film zu Netflix geschafft und kann dort seit dem 1. September 2021 gestreamt werden. Und es gibt gute Gründe, sich dieses Action-Machwerk nicht entgehen zu lassen.

Die Til Schweiger-Tatorte sind die in der Hand explodierenden Böller unter den Action-Feuerwerken

Insgesamt wurden sechs Folgen mit dem Ermittlerduo Nick Tschiller und Yalcin Gümer (Fahri Yardim) gedreht:

Nick Tschiller ist eine Art Aldi-Version von James Bond. Er kann alles, kämpft für seine Liebsten, hat immer einen Spruch auf den Lippen, den zumindest sein Schauspieler für cool zu halten scheint, und ein richtiger Ladykiller ist er natürlich auch noch. Tschiller springt durch Wände, statt Türen zu benutzen . Und wenn seine Tochter von einem Menschenhandel-Ring eine Bombe in den Bauch reinoperiert bekommen hat, dann schneidet er sie natürlich eigenhändig raus. (Diese Storyline existiert, wir haben sie uns nicht ausgedacht.)

Tatort Off Duty - Trailer (Deutsch) HD

Wenn man jemandem diese komplett überzeichnete Rolle ohne jede Selbstironie abnimmt, dann Til Schweiger. Insbesondere Tschiller: Off Duty von Christian Alvart ist ein oberflächlich betrachtet durch und durch furchtbarer und quatschiger Film. Trotzdem macht er irgendwie Spaß, denn: Er sorgt für einen der denkwürdigsten Momente der deutschen Filmgeschichte.

Tschiller: Off Duty ist das Deadpool unter den deutschen Action-Filmen – nur ernstgemeint

Ohne zuviel verraten zu wollen: Nick Tschiller und sein Buddy Yalcin Gümer sind mit einer Sexarbeiterin in Russland unterwegs. Sie suchen Tschillers Tochter Lenny (Luna Schweiger), die von einem Organ- und Menschenhandelsring entführt wurde. Die Spur führt nach Moskau, doch bevor die beiden mit ihrem klapprigen Kleinwagen die Stadt erreichen, kommt es zu einem dramatischen Showdown auf einem Maisfeld. Mit einem Mähdrescher.

Das Auto, in dem sich die Sexarbeiterin und Gümer befinden, liegt auf dem Dach und wird von dem Mähdrescher über das Feld geschoben. In der Kabine des mörderischen Erntefahrzeugs verprügelt Tschiller derweil einen Bösewicht, überwältigt ihn schließlich, doch oh nein! Mitten in der Nacht, auf einem abgelegenen Maisfeld, taucht plötzlich ein Zug auf!! Doch Tschiller schafft es!!! Gerade noch kann er den Kleinwagen mit seinen Buddys von den Gleisen schieben.

© Warner Bros. Pictures Germany Die Rollen sind klar verteilt: Yalcin Gümer kriegt auf die Fresse, Nick Tschiller grinst cool

Anschließend genehmigt sich der größte Actionheld der deutschen Filmgeschichte ein paar Schlucke Wodka und los geht's nach Moskau. Im Mähdrescher. Was die Szene endgültig perfekt macht, ist der Song, der dramatisch und treibend aus dem Off eingespielt wird: "Not Gonna Get Us" von t.A.T.u, einer russischen Girlband, deren Musik im Vergleich zu anderen Songs Anfang der 2000er überdurchschnittlich schlecht gealtert ist. (Auch wenn "All The Things She Said" immer noch ein absoluter Hit ist!)

Til Schweigers Kino-Tatort bleibt ein Fiebertraum, aus dem ich niemals erwachen möchte

Diese Szene ohne jegliche Vorwarnung in Tschiller: Off Duty zu sehen, machte die Schau-Erfahrung zu einer fast spirituellen Erfahrung. Hätte ich jemandem geglaubt, der mir erzählt, dass das alles genau so in einer deutschen Blockbuster-Produktion stattfindet? Auf keinen Fall.

Eigentlich ist es Ryan Reynolds' Deadpool, den man in solchen Szenen vermuten würde. Szenen, die so absurd, so überzeichnet sind, dass sie ernstgemeinte Action-Blockbuster, die immer noch einen draufsetzen müssen, ad absurdum führen. Doch der große Mähdrescher-Showdown in Tschiller: Off Duty würde selbst Fans des Marvel-Charakters fassungslos machen.

Danke für diese Szene, Til Schweiger. Sie hat mein Leben bereichert und mir in diesen dunklen Zeiten etwas Freude geschenkt. Eine Bitte habe ich da aber doch noch: Wenn du das nächste Mal das Bedürfnis hast, dich öffentlich politisch zu äußern – steig lieber auf einen Mähdrescher.

