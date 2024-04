Vergesst Rebel Moon: Bei Disney+ erzählt ein Sci-Fi-Highlight dieselbe Story in 43 Minuten – und besser

Wenn ihr keine Lust habt, über vier Stunden eures Lebens in Zack Snyders Rebel Moon-Filme bei Netflix zu investieren, findet ihr hier die perfekte Sci-Fi-Alternative.

Lange Zeit haben wir gespannt gewartet, was sich Zack Snyder für sein großes Science-Fiction-Epos bei Netflix ausgedacht hat. Nun gibt es die zweiteilige Antwort: Rebel Moon – Teil 1: Kind des Feuers und Rebel Moon – Teil 2: Die Narbenmacherin entführen auf den weit entfernten Planeten Veldt, der vom Imperium unterdrückt wird.

Daraufhin macht sich Kora (Sofia Boutella), die Heldin der Geschichte, auf die Suche nach tapferen Krieger:innen, um ihre Heimat zu verteidigen. Im ersten Film werden die Figuren vorgestellt und eingesammelt, im zweiten folgt die unausweichliche Schlacht. Moment, haben wir diese Geschichte nicht schon unzählige Male gesehen? Ja!

Rebel Moon basiert auf dem Meisterwerk Die Sieben Samurai – und davon existiert auch eine Star Wars-Version

Snyder hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass die Rebel Moon-Saga auf den 1954 erschienenen Klassiker Die sieben Samurai zurückgeht. Der wurde schon zahlreiche Male in unterschiedlichster Form neu aufgelegt. Am bekanntesten ist das Western-Remake Die glorreichen Sieben von 1960. Und ja, es gibt auch eine Star Wars-Version.

Disney The Mandalorian

Die 4. Episode der 1. Staffel von The Mandalorian basiert ebenfalls auf Die sieben Samurai. Der wortkarge Kopfgeldjäger Din Djarin (Pedro Pascal) gelangt mit seinem Schützling Grogu aka Baby Yoda auf den grünen Planeten Sorgan und kommt in einer friedlichen Siedlung unter. Doch die wird regelmäßig geplündert.

Zwar versammelt der Mandalorianer nur eine weitere Kriegerin um sich. Schlussendlich folgt die Geschichte aber dem gleichen Muster: Ein Dorf wird ausgebeutet und kann sich allein nicht wehren. Kampferfahrene Figuren kommen von außen und trainieren die Dorfgemeinschaft, ehe es im Finale zum Kampf gegen die Bösen kommt.

Die Sieben Samurai im Weltraum: The Mandalorian braucht nur 43 Minuten, wofür Rebel Moon 256 Minuten benötigt

Die Star Wars-Liebeserklärung an Die Sieben Samurai ist eine der besten Folgen von The Mandalorian – und sie erzählt die vertraute Geschichte in nur 43 Minuten. Falls euch bei Snyders ewigen Zeitlupen in Rebel Moon die Langweile packt, könnt ihr von Netflix schnell zu Disney+ wechseln und die flottere Version der Geschichte schauen.

Oder geht direkt zum Ursprung und stürzt euch in das Original von Akira Kurosawa. Nicht zuletzt beweist der japanische Meisterregisseur, dass man die Geschichte auch mit einer epischen Laufzeit von über 200 Minuten überaus aufregend in Szene setzen kann. Leider gibt es Die Sieben Samurai aktuell nirgendwo im Stream.

Ursprünglich hatte Rebel Moon als Star Wars-Pitch angefangen. Snyder wollte Die Sieben Samurai in der weit entfernten Galaxis erzählen. Erst später hat er das Projekt in die jetzigen Netflix-Filme umgewandelt. Und Star Wars hat in der Zwischenzeit mit The Mandalorian seine eigene Version von Die Sieben Samurai abgeliefert.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.