Vergesst Sonic 2: Jim Carrey spielt seine verstörendste Rolle seit langem in nur 5 Minuten

Jim Carrey ist eigentlich ein Publikumsliebling, selbst in Sonic 2. Ausgerechnet in einem Musikvideo spielt er eine absolut furchterregende Rolle.

Comedy-König Jim Carrey gibt in Sonic the Hedgehog 2 den Kino-Fiesling. Viel gruseliger zeigt sich der Star aber im Musikvideo zum Song "Out of Time" des kanadischen Musikers The Weeknd.

Schaut euch hier The Weeknds "Out of Time" an

Vor Sonic 2: Jim Carreys Horror-Auftritt spielt auf einen seiner besten Filme an

Der Kontrast macht den Alptraum-Moment aus. Immerhin zieht der Musiker erst wie in einer romantischen Komödie mit Jung-Ho Yeon (Squid Game) durch die Gegend und feiert das Leben per Karaoke-Maschine. Es erinnert an bittersüße Momente in Lost in Translation.

Dann schwenkt die Stimmung. The Weeknds heile Welt weicht einem Operationstisch, auf dem ihm von Dr. Jim Carrey die Erinnerungen weggeschnippelt werden. Eine eindeutige Referenz an Vergiss mein nicht!. Aber als Horror-Version.

Wann gibt es mehr von Jim Carrey im Kino zu sehen?

Egal ob witzig oder verstörend: Wer von Jim Carrey nicht genug bekommt, sollte sofort ins Kino gehen. Dort tritt er als wahnsinniger Wissenschaftler Dr. Robotnik in Sonic 2 auf. Der Film läuft seit dem 31. März 2022 im Kino.

Was haltet ihr von Jim Carreys verstörender Chirurgen-Rolle?