Verpatzer Marvel-Film mit Game of Thrones-Star soll doch noch ins Kino kommen

Nach Jahren der Unsicherheit soll sich die Comicadaption New Mutants nun tatsächlich auf dem Weg der Fertitgstellung befinden. Marvel soll grünes Licht gegeben haben.

Über zwei Jahre ist es bereits her, als der erste Trailer zu New Mutants erschien. Seitdem befindet sich das X-Men-Spin-off in einer Art Schwebezustand. So recht weiß eigentlich niemand offiziell, was Sache ist: Nachdrehs sollen an der Verzögerung Schuld gewesen sein, nachdem es u.a. Meinungsverschiedenheiten zum Gruselfaktor gegeben habe. An früherer Stelle hieß es, dass mehr ein Horror- denn ein Superheldenfilm geplant sei.

Was immer auch aus New Mutants werden mag: Offenbar befindet sich der Streifen mit Game of Thrones-Star Maisie Williams nun auf einem offiziellen Weg seiner endgültigen Realisierung. Die Informationen kommen von einer Person, die es wissen dürfte und die gleich einen aufregenden neuen Trailer mitankündigte.

Marvel hat New Mutants abgesegnet: Neuer Trailer kommt schon bald

Vor wenigen Tagen meldete sich mit Bill Sienkiewicz nämlich ein an der New Mutants-Comicreihe beteiligter Künstler im Fatman Beyond Podcast von Kevin Smith und Marc Bernardin zu Wort. Er wisse nicht einmal, ob er dies überhaupt erwähnen dürfe, doch dann enthüllte Sienkiewicz folgendes:

Vor zwei Tagen habe ich von Josh Boone gehört, dem Regisseur. Und er hat mir einen neuen Trailer geschickt. Sie haben daran gearbeitet und er ist phänomenal. Ich war beeindruckt.

Der "phänomenale" New Mutants-Trailer kommt schon bald

Auf seiner offiziellen Instagram-Seite enthüllte Josh Boone auf Nachfrage eines Nutzers, dass der neue Trailer zu New Mutants im Januar erscheinen werde. Unterdessen soll Schauspieler Charlie Heaton während eines Treffens mit einem Fan den Kinostart im April 2020 bestätigt haben (via Twitter).

Sienkiewicz erklärte ferner, dass New Mutans den "Segen" Marvels habe. Der Film fühle sich mehr nach einem typischen Marvel-Film an, "aber auch die Horrorelemente sind vorhanden." Nach aktuellem Stand soll der Titel am 16. April 2020 in den deutschen Kinos anlaufen.



