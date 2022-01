Versteckter Marvel-Hinweis: Scarlett Johansson und Chris Evans könnten gemeinsam ins MCU zurückkehren

In Avengers: Endgame wurden Scarlett Johansson als Black Widow und Chris Evans als Captain America offiziell endgültig verabschiedet. Ein Fan will jetzt Beweise für ein gemeinsames Marvel-Spinoff gefunden haben.

Seit Avengers 4: Endgame gibt es ein großes schwarzes Loch im MCU-Herz, das nur unzureichend und temporär mit dem post mortem nachgeschobenen Black Widow-Film geflickt wurde. Ein Loch, das ziemlich genau die Form von Scarlett Johansson und Chris Evans hat. (Und von Robert Downey Jr., aber um den geht es hier nicht.) Sowohl Natasha Romanoff als auch Steve Rogers wurden im Avengers-Finale offiziell verabschiedet – auch wenn nicht jeder sonderlich glücklich darüber ist, wie das passiert ist.

Umso besser, dass mittlerweile bestätigt scheint: Captain America und Black Widow – oder zumindest ihre Darsteller – werden weiterhin Teil des Marvel-Wahnsinns bleiben. Noch ist komplett unklar, wie genau die Zukunft von Johansson und Evans im MCU aussieht. Laut einer neuen Fantheorie könnte uns da allerdings etwas Großes erwarten.

Ein Marvel-Film verrät, wo es mit Captain America und Black Widow hingehen könnte

Der Autor und MCU-Fan Charles Murphy hat auf seiner Webseite Murphy's Multiverse mehrere Hinweise darauf gesammelt, dass Marvel an einem gemeinsamen Projekt mit Scarlett Johansson und Chris Evans arbeitet.

Murphy ist aufgefallen, dass MCU-Filme dieses Jahr in ihren Mid- bzw. Post-Credit-Szenen weitere Projekte nach einem bestimmten Muster angedeutet haben:

Black Widow setzt direkt nach The First Avenger: Civil War an. Steve Rogers wird, obgleich abwesend, auch in Natasha Romanoffs Solo-Film immer wieder thematisiert. Wenn wir, so Murphy, dem Muster der Abspannszenen folgen und davon ausgehen, dass die Mid-Credit-Szene in Black Widow ebenfalls eine Art Sequel andeutet – könnte es dann sein, dass wir hier nicht nur ein Easter Egg für Infinity War-Fans sehen? Zeigt uns Marvel in einem Film oder einer Serie, was Captain America und Black Widow vor den letzten beiden Avengers-Filmen noch so getrieben haben?

Was wir bereits sicher zur MCU-Rückkehr von Scarlett Johansson und Chris Evans wissen

© Marvel/Disney Scarlett Johansson und Chris Evans in Captain America 2: The Return of the First Avenger

Chris Evans soll sich bereits in Gesprächen mit Marvel zu zwei weiteren MCU-Projekten befinden – wobei keines von beiden ein weiterer Captain America-Film zu werden scheint. Scarlett Johansson soll laut Kevin Feige für ein "streng geheimes, nicht mit Black Widow in Verbindung stehendes Projekt" zurückkehren. Das muss nicht bedeuten, dass sie gar nicht mehr in die Rolle von Natasha Romanoff schlüpft – nur eben nicht als Solo-Film. Bisher ist sie allerdings nur als Produzentin bestätigt.

Diese 3 Marvel-Teams könnten die Avengers im MCU beerben

Sollten beide Hollywood-Stars wieder in ihre Superheld:innen-Kostüme schlüpfen, haben sie einige Möglichkeiten. Tatsächlich gibt es mit den "Secret Avengers" bereits eine Comicbuch-Vorlage, die sich um ein Team unter der Leitung von Steve Rogers dreht. Ebenfalls mit dabei: Black Widow. Außerdem sicherte sich Marvel bereits 2020 die Markenrechte an "Marvel Studios Nomad". Es gibt also gleich mehrere Möglichkeiten, in welche Richtung die Reise von Johansson und Evans weitergehen könnte.

Es gibt noch andere Gründe, die für ein Avengers-Spin-off mit Natasha Romanoff und Steve Rogers sprechen

Unabhängig von etwaigen Hinweisen und der Tatsache, dass Marvel zwei seiner beliebtesten MCU-Zugpferde nicht zu verlieren wollen scheint: Ein gemeinsames Projekt mit Scarlett Johansson und Chris Evans ist eine ziemlich gute Idee. Nicht nur, weil Evans ohne seine Kollegin wohl nie Captain America geworden wäre. Viele Avengers-Fans zeigten sich enttäuscht, dass sich zwischen Natasha Romanoff und Steve Rogers nicht mehr entwickelte. Und seien wir mal ehrlich: Es hätte nur besser werden können als die fadenscheinige Liebesgeschichte zwischen Black Widow und Bruce Banner (Mark Ruffalo).

MCU-Teaser im Ranking: Das sind die besten Post-Credit-Scenes in Marvel-Filmen

Aber auch auf rein platonischer Ebene funktionieren Rogers und Romanoff. Dass die beiden eine beinahe hypnotische Chemie haben, wissen wir seit ihrem gemeinsamen Roadtrip in Captain America 2: The Return of the First Avenger. Die Möglichkeiten sind dabei nicht nur auf einen Kinofilm beschränkt. The Falcon and The Winter Soldier bewies bereits, dass es im MCU auch Raum für actionreich erzählte Buddy-Serien gibt. Und spätestens seit der Etablierung des Multiversums ist bei Marvel sowieso alles möglich.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

