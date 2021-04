Verstörendes Horror-Epos neu auf Netflix: Alle 41 Filme und Serien der Woche

Bei Netflix werden diese Woche vor allem Fans von Horror und Fantasy glücklich. Wir haben alle wichtigen Neustarts der vergangenen Tage für euch zusammengetragen.

Seit unserer letzten Netflix-Übersicht sind einige neue Filme und Serien in den Katalog des Streaming-Anbieters gewandert. Pünktlich zum Wochenende haben wir wieder ein paar Highlights für euch herausgesucht. Weiter unten im Artikel findet ihr die komplette Liste.

Neu auf Netflix: Das Fantasy-Highlight Shadow and Bone

Shadow and Bone - Legenden der Grisha basiert auf den Grishaverse-Büchern von Leigh Bardugo und erzählt eine aufregende Abenteuergeschichte. Es geht um eine junge Soldatin, die besondere Kräfte entdeckt und daraufhin ihr von Kriegen gebeuteltes Land retten soll. Hier könnt ihr unseren ersten Eindruck von Shadow and Bone lesen.

Shadow and Bone Legenden der Grisha - S01 Trailer (Deutsch) HD

Neu auf Netflix: Das verstörende erste Kapitel der Es-Saga

Seit ein paar Tagen befindet sich mal wieder der erste Teil der zweiteiligen Es-Neuverfilmung auf Netflix. Hier wird es sehr schaurig, aber auch sehr traurig. Während der Horror-Clown Pennywise für Albträume sorgt, berührt die Geschichte der Jugendlichen. Am 9. Mai 2021 trifft zudem die Fortsetzung, Es Kapitel 2, auf Netflix ein.

Neu auf Netflix: Ein Gang durch die italienische Kinogeschichte

Anfang des Jahres stockte Netflix sein Angebot an skandinavischen Filmen auf. Seit ein paar Wochen ist das italienische Kinos gefragt. Wer Lust und Zeit hat, kann hier stöbern und den ein oder anderen vergessenen Schatz entdecken. Ein guter Einstiegspunkt wären zum Beispiel Der Job und Ich habe sie gut gekannt.

Neue Filme auf Netflix diese Woche

Neue Serien auf Netflix diese Woche

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende weitere Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Netflix angekündigt wurden.

Podcast: Die 18 größten Streaming-Highlights im April 2021

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps fürs Wochenende? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an April-Highlights:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben Netflix, Amazon, Sky, Disney+, Apple TV+ und TV NOW geprüft und stellen euch die 18 großen Serien-Highlights des Monats vor. Vom Horror-Geniestreich Ash vs. Evil Dead bis hin zur heiß ersehnten Fantasy-Epos Shadow and Bone ist alles dabei.



Was schaut ihr am Wochenende auf Netflix?