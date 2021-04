Packender Zombie-Horror neu bei Netflix: Alle 61 Filme und Serien der Woche

Bei Netflix haben sich in den letzten Tagen viele neue Filme und Serien angesammelt, u.a. spannender Zombie-Horror und zwei meisterhafte Filme mit Tom Cruise.

Seit unserer letzten Netflix-Übersicht sind einige spannende Filme und Serien ins Programm des Streaming-Dienstes dazugekommen. Wir haben eine große Liste mit allen neuen Titeln erstellt. Außerdem haben wir ein paar besonders Empfehlungen für euch, wenn ihr nicht wisst, wo ihr bei all den Filmen und Serien anfangen sollt.

Neu bei Netflix: Erbarmungsloser Rachethriller aus Südkorea

Netflix hat sich bereits vor einer Weile die internationalen Vertriebsrechte an dem südkoreanischen Rachethriller Night in Paradise gesichert, der letztes Jahr bei den Filmfestspielen von Venedig seine Premiere feierte. Ab heute steht der Film endlich als Stream zur Verfügung. Der Trailer sieht ziemlich stark aus.

Night in Paradise - Trailer (English Subs) HD

Neu bei Netflix: Abgefahrener Zombie-Horror à la Zack Snyder

George A. Romeros Dawn of the Dead ist der wohl beste Zombiefilm aller Zeiten. Das Remake von Zack Snyder muss sich allerdings nicht verstecken. Mit drastischen Bildern entführt der Justice League-Regisseur in die Zombie-Apokalypse und präsentiert einen atemlosen Überlebenskampf mit schockierendem Ende.



Neu bei Netflix: Zwei meisterhafte Tom Cruise-Filme

Im Netflix-Programm befinden sich diese Woche gleich zwei herausragende Filme mit Tom Cruise. Auf einen Seite wäre da Michael Manns unfassbar spannende Taxifahrt in Collateral. Auf der einen Seite wartet Steven Spielbergs grimmiges Science-Fiction-Epos Krieg der Welten mit einer der besten Tom Cruise-Szenen überhaupt.

Neue Filme auf Netflix diese Woche

Neue Serien auf Netflix diese Woche

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende weitere Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Netflix angekündigt wurden.

Podcast: Die 18 größten Streaming-Highlights im April 2021

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an April-Highlights:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hier ist für jeden etwas dabei, denn wir haben Netflix, Amazon, Sky, Disney+, Apple TV+ und TV NOW geprüft und stellen euch die 18 großen Serien-Highlights des Monats vor. Vom Horror-Geniestreich Ash vs. Evil Dead bis hin zur heiß ersehnten Fantasy-Epos Shadow and Bone.

Was schaut ihr am Wochenende auf Netflix?