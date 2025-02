Viele Sons of Anarchy-Fans wissen es gar nicht: Die brutalste Figur wurde vom Serienschöpfer selbst gespielt

Sons of Anarchy nahm uns mit in 7 Staffeln voller gewalttätiger Machtkämpfe. Dabei weiß kaum jemand, dass die brutalste Figur vom Serienschöpfer dargestellt wurde.

In Sons of Anarchy erzählt Serienschöpfer Kurt Sutter von der erbarmungslosen Welt eines Motorradclubs. Dabei spielte er – von vielen Fans unbemerkt – eine der krassesten Figuren der gesamten Serie.

Bei Sons of Anarchy wird niemand verschont

Im Oktober 2024 thematisierte Screen Rant das Gewaltpotenzial der Serie Sons of Anarchy – und welche Rolle Serienschöpfer Kurt Sutter dabei wortwörtlich spielte. Die Serie stellt Machtkämpfe innerhalb der Motorradgang Sons of Anarchy dar, ausgehend von der Figur Jaxon „Jax“ Teller (Charlie Hunnam).

Dabei ist es keine Überraschung, dass es auch mal heftig zur Sache geht und die Mitglieder des Motorradclubs einiges an Gewalt wegstecken müssen. Nahezu jede Figur, die uns in Sons of Anarchy begegnet, wird irgendwann zum Mörder (und das häufig nicht nur einmal).

Allein Jax ist im Lauf der Serie für die Ermordung von fünfundvierzig Figuren verantwortlich – darunter seine eigene Mutter Gemma.

Kurt Sutter schockierte als Otto Delaney

Gangmitglied Otto "Big Otto" Delaney wiederum – der einen Großteil der Zeit im Gefängnis verbringt – tötet fünf Menschen und ist somit zahlenmäßig weit entfernt von Jax. Dennoch wirkt er unberechenbar und gefährlich.

Ottos Ruf eilt ihm voraus und ab Staffel 5 sieht man ihn in Aktion. So schmuggelt er beispielsweise eine Waffe in das Gefängnis und ermordet eine Krankenschwester, um seine Macht zu beweisen.

Seine Loyalität zu den Sons of Anarchy scheint keine Grenzen zu kennen und führt zu einer der brutalsten Szenen überhaupt: Otto beißt sich während eines Verhörs seine eigene Zunge ab und wirft diese demonstrativ gegen die Wand des Verhörraums.

Mehr zu Sons of Anarchy:

Gespielt wurde Otto von keinem Geringeren als Kurt Sutter, dem Erfinder der Serie. Auf diese Weise hat der Serienschöpfer ohne Zweifel nicht nur hinter, sondern auch vor der Kamera Eindruck hinterlassen.