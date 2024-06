Viggo Mortensen bringt sein Herr der Ringe-Schwert in einem Western (!) zurück – in 2 Monaten läuft er im Kino

Herr der Ringe-Star Viggo Mortensen packt 21 Jahre nach seiner berühmten Rolle noch einmal Aragorns Schwert aus. Diesmal müssen davor allerdings seine Western-Gegner zittern.

Die drei Herr der Ringe-Filme machten Viggo Mortensen als Darsteller des kämpferischen Waldläufers und Königs Aragorn weltberühmt. An der Seite der Gefährten Rohans und Gondors kämpfte der zurückgekehrte König sich durch Mittelerde. Über 20 Jahre später kommt sein ikonisches Schwert erneut zum Einsatz. Allerdings an unerwarteter Stelle: in seinem neuen Western. Natürlich hat er vorher die Erlaubnis von Peter Jackson eingeholt.

Herr der Ringe im Wilden Westen? Aragorns Schwert hat ein verblüffendes Comeback

The Dead Don’t Hurt heißt Viggo Mortensens zweite Regiearbeit (nach Falling). Darin spielt er im Amerikanischen Bürgerkrieg den dänischen Immigranten Holger Olsen, der von seiner Frau Vivienne (Vicky Krieps) getrennt wird und durch einen mächtigen Rancher (Garret Dillahunt) in Bedrängnis gerät. Schon der Trailer von The Dead Don't Hurt versprach ein bildgewaltiges Western-Abenteuer, das nicht den Spuren eines klassischen Revolverhelden folgt. Aber ist er so unklassisch, dass er sogar mit einem Herr der Ringe-Schwert unterwegs ist?

Seht hier den Western-Trailer zu The Dead Don’t Hurt

The Dead Don't Hurt - Trailer (English) HD

Im Gespräch mit British GQ schloss Viggo Mortensen zuletzt seine Rückkehr zum neuen Gollum-Film nicht aus und machte zugleich eine verblüffende Enthüllung: Aragorns ikonische Waffe hat einen Auftritt in seinem neuen Western. Es kommt in einer Fantasy-Sequenz mit Ritter und Pferd zum Einsatz:

Wir brauchten ein Schwert [...] und ich dachte mir, ich könnte das Schwert verwenden, das ich bereits besaß, weil es richtig gut ist. Aber ich wusste, dass ich um Erlaubnis fragen musste, weil es sicherlich irgendjemand bemerken würde, auch wenn man es nur für ein paar Sekunden sieht.

Mortensen kontaktierte seinen Herr der Ringe-Regisseur:

Ich fragte also Peter Jackson, ob das für ihn in Ordnung sei und er meinte: 'Ist es denn wichtig für die Geschichte?' Ich antwortete: 'Nicht wirklich, man bemerkt es kaum.' Da sagte er, es wäre okay für ihn, aber ich solle noch die Filmfirma fragen.

Also kontaktierte ich sie und sie waren auch einverstanden. Sie begriffen, dass das Schwert in meinem Film keine essentielle Rolle hatte und deshalb nicht viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde. [...] Wir taten es, weil es uns einfach richtig erschien. Es war irgendwie ein Last-Minute-Unfall.

The Dead Don’t Hurt: Wann startet der Western des Herr der Ringe-Stars?

The Dead Don't Hurt kommt am 8. August 2024 in die deutschen Kinos. Dann könnt ihr euch selbst davon überzeugen, wie prominent der erneute Auftritt von Aragorns Schwert Andúriel (vormals Narsil) in dem Western wirklich ist.