Vikings nicht auf Platz 1: Die 10 besten Historienserien, bevor Barbaren bei Netflix startet

Wer Vikings mag, braucht vielleicht noch weiteren historischen Serienstoff. Bis zu Barbaren von Netflix dauert es aber noch etwas. Wir haben für euch die 10 besten Historienserien

Für Geschichtsfans ist es ziemlich schade: Es gibt nicht viele Historienserien. Zwar liegen die wahren Geschichten förmlich auf der Straße, aber Serien des Genres sind ziemlich kostenintensiv in der Herstellung. Kein Wunder also, dass sich die Studios dreimal überlegen, ob sie ihr Geld in aufwendige Kostüme, große Schlachten und historische Sets stecken.

Gleichzeitig zeigt der Erfolg von Vikings, Rom wie Spartacus, dass es eine große Zielgruppe für History in Serienform gibt. Da am 23. Oktober 2020 mit Barbaren auf Netflix eine erste deutsche Serie nach wahren Begebenheiten im Jahre 10/9 n. Chr. startet, haben wir euch zur Vorbereitung die 10 besten Historienserien herausgesucht. Die Moviepilot-Community hat dafür knapp 20.000 Bewertungen abgegeben.

Die besten Historienserien - Von Japan, über Rom zu den Wikingern

Platz 10: Shogun

In der Kulisse des höfischen Japans Anfang des 17. Jahrhunderts wird ein britischer Navigator (Richard Chamberlain) in die Machtkämpfe der Adligen hineingezogen.

Community-Bewertung: 8,00773

Status: Miniserie mit 5 Episoden, beendet

Wo zu streamen?: Leider im Stream in Deutschland nicht verfügbar, die DVD kann bei Amazon Prime bezogen werden.

© HBO Ciarán Hinds als Julius Cäsar in Rom

Platz 9: Rom

Nach acht Kriegsjahren kehren die Soldaten Lucius Vorenus und Titus Pullo ins antike Rom zurück. Dort sind Mord, Betrug und Bestechung an der Tagesordnung. Die letzten Tage der Republik und die Geburt des Römischen Imperiums werden eingeläutet.

Community-Bewertung: 8,00896

Status: 2 Staffeln, beendet

Wo zu streamen?: Die komplette Staffel ist verfügbar bei Sky Online .

Platz 8: Poldark

Ross Poldark diente in der britischen Armee im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, 1783 kehrt er in seine Heimat Cornwall zurück. Eine Reihe bitterer Enttäuschungen führen dazu, dass er sein Leben als Adeliger umkrempeln muss.

Community-Bewertung: 8,04167

Status: 5 Staffeln, beendet

Wo zu streamen?: Leider im Stream in Deutschland nur im Kauf verfügbar, unter anderem bei Amazon Prime .



Platz 7: The Hollow Crown

William Shakespeare ist einer der wichtigsten Bühnenautoren der Welt und auch ein Chronist. Er hat in seinen Werke die Geschichte der Monarchie in England verfolgt. Die Serie schaut auf vier seiner Stoffe.

Community-Bewertung: 8,05769

Status: 2 Staffeln, beendet

Wo zu streamen?: In Deutschland nur im Kauf verfügbar, unter anderem bei Amazon Prime .



Platz 6: Vikings

Angesiedelt im späten 8. Jahrhundert konzentriert sich Vikings auf die Anfänge der Wikingerzeit im Frühmittelalter und integriert diverse historische Ereignisse beiläufig in die Handlung rum um Ragnar Lodbrok (Travis Fimmel) und seine Nachkommen.

Community-Bewertung: 8,07106

Status: Die finale, zweite Hälfte der 6. Staffel wird wahrscheinlich im Herbst 2020 ausgestrahlt.

Wo zu streamen?: Bei Netflix, Amazon Prime wie auch Sky Online im Abo verfügbar.



© History Channel Vikings

Platz 5: Downton Abbey

Seit Generationen ist das idyllische Anwesen Downton Abbey das Zuhause der adeligen Familie Crawley. Doch kurz vor Begin des Ersten Weltkrieges gerät ihre heile Welt immer mehr aus den Fugen, weil die Welt sich verändert.

Community-Bewertung: 8,24607

Status: 6 Staffeln, beendet

Wo zu streamen?: In Deutschland nur im Kauf verfügbar, unter anderem bei Amazon Prime .



Platz 4: The Knick

Die Arztserie spielt um 1900 und stellt die Mitarbeiter eines New Yorker Krankenhauses in den Vordergrund. Ohne moderne Technik und den medizinischen Fortschritt müssen die Ärzte und Krankenschwestern ihren Alltag meistern.

Community-Bewertung: 8,26077

Status: 2 Staffeln, beendet

Wo zu streamen?: Die komplette Serie ist verfügbar bei Sky Online .



Platz 3: Peaky Blinders

Thomas Shelby (Cillian Murphy) ist in Birmingham in den 1920er Jahre der Anführer der gefürchtetsten Gang der Stadt, den Peaky Blinders, die ihr Geld auf dem Schwarzmarkt oder mit illegalen Wetten verdienen.

Community-Bewertung: 8,26462

Status: Staffel 5 wurde im Oktober 2019 ausgestrahlt, Staffel 6 ist in Arbeit, ein 7. Staffel ist bereits bestellt.

Wo zu streamen?: Die 5 Staffeln sind verfügbar auf Netflix.



Platz 2: Narcos

Der kolumbianische Drogenboss Pablo Escobar (Wagner Moura) spielt eine entscheidende Rolle im Drogenkrieg mit den USA. Der DEA-Agent Steve Murphy (Boyd Holbrook) will ihn zur Strecke bringen.

Community-Bewertung: 8,36666

Status: 3 Staffeln, beendet

Wo zu streamen?: Die 3 Staffeln sind verfügbar auf Netflix.



Platz 1: Band of Brothers - Wir waren wie Brüder

Die Landung der Amerikaner in der Normandie am D-Day: ein Bataillon stösst zum zentralen Kommando im Hinterland der Normandie vor. Was folgt sind blutige Auseinandersetzungen, die von Verlusten auf beiden Seiten der Front geprägt sind.

Community-Bewertung: 8,58715

Status: Miniserie mit 10 Episoden, beendet

Wo zu streamen?: Die Serie ist verfügbar bei Sky Online .



Seid ihr Fans von Historienserien? Welche Geschichte fandet ihr am besten umgesetzt? Und: Freut ihr euch auf Barbaren bei Netflix?