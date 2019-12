Vikings Staffel 6: Vorschau zu Folge 5 beschwört Ivars Ende

Ivar aus Vikings haben wir in der 6. Staffel von seiner menschlicheren Seite kennen gelernt. Der Teaser zur kommenden Folge lässt uns aber so langsam um ihn bangen.

Seit seinem ersten Auftritt in Vikings entwickelte sich Ivar kontinuierlich zum ikonischen Bösewicht der Serie. Nach seiner Niederlage gegen Björn im Staffel 5-Finale zeigt der Knochenlose eine neue, menschlichere Seite von sich - gegen den neuen Schurken Oleg wirkt er im Moment sogar geradezu zahm. Umso bitterer mutet da an, dass uns Ivars Tod im weiteren Verlauf der Staffel womöglich noch bevorsteht.

Zur kommenden Vikings-Folge mit dem Originaltitel The Key gibt es nun einen Teaser, der uns das Ende von Ivar (Alex Høgh Andersen) auf mehrfache Weise vor Augen führt. Doch seht selbst - oben im Artikelbild sowie weiter unten auf der Seite könnt ihr euch den Clip anschauen.

Vikings Staffel 6: Wer tötet Ivar im Finale?

Das Video zeigt uns einerseits Hvitserk (Marco Ilsø), der in Staffel 6 nur noch ein wandelndes Wrack ist und von Visionen geplagt wird. In der Vorschau erscheint ihm seine tote Freundin Thora mit einer wichtigen Botschaft: Hvitserk soll Ivar töten! Ob er dazu überhaupt in der Lage ist, müssen wir momentan allerdings bezweifeln - zu sehr leidet er auch körperlich an den Folgen übermäßigen Alkoholkonsums.

Spannend ist daneben eine Szene mit Ubbe (Jordan Patrick Smith), der von Ivars Aufenthaltsort in der Kiewer Rus erfährt. Offenbar kreuzen sich in Vikings demnächst also zwei wichtige Handlungsstränge durch das Wiedersehen von Ivar mit mindestens einem seiner Brüder.

Womöglich wird Ubbe Ivar aufsuchen wollen, noch bevor eben dieser wie geplant mit seinem neuen Verbündeten Oleg in Skandinavien einmarschieren kann. Friedlich dürfte das neuerliche Aufeinandertreffen eher nicht ausfallen, so viel steht fest.

Mehr zum Vikings-Finale: Neue Figur könnte direkt zu Floki führen

Gemäß einer Vorhersage des Sehers aus Vikings Staffel 5 steht Ivars Untergang früher oder später definitiv bevor. Fraglich ist nur, wer sein Ende herbeiführt. Der Teaser zur nächsten Folge präsentiert uns zwei mögliche Kandidaten, wobei wir Hvitserk trotz (oder gerade wegen?) seines aktuellen Zustands natürlich auch nicht unterschätzen sollten.

Vikings Staffel 6: Die Vorschau zur 5. Folge

Vikings: Die ersten 5 Staffeln Vikings sind in Deutschland bei Sky Ticket zu sehen.

Die sechste und zugleich letzte Staffel von Vikings ist Anfang Dezember mit einer Doppelfolge gestartet. In Deutschland ist das Finale bei Amazon Prime Video verfügbar - immer einen Tag nach der US-Premiere steht hier die jeweils neuste Episode als Stream bereit.

Was glaubt ihr: Stirbt Ivar in der 6. Staffel von Vikings?