Vom Oscar-Kandidaten bis zur Erotik-Doku: Die besten deutschen Filme 2022, die ihr bei Netflix, Amazon & Co. streamen könnt

Egal, ob ihr eher auf Komödien mit Star-Faktor steht, euch von intensiven Dramen mitreißen lassen wollt oder Doku-Fans seid: Wir zeigen euch, welche 7 deutschen Filme 2022 ihr unbedingt nachholen müsst.

Die letzten 12 Monate waren nicht nur international spannend für Filmfans. Auch deutsche Filme eroberten dieses Jahr das (Heim)-Kino. Hier kommen einige der besten deutschen Filme 2022, die ihr ganz bequem von der heimischen Couch aus streamen könnt.

Ausgewählt haben wir die Filme auf Basis des Kritikenspiegels auf Metacritic, IMDb, Rotten Tomatoes, unserer Moviepilot-Community und unserer Redaktionsmeinung. Nicht dabei sind Filme, die noch nicht zum Streamen verfügbar sind – wie beispielsweise Rheingold, Tausend Zeilen, Axiom oder Schweigend steht der Wald.

Netflix-Neuauflage einer legendären Antikriegs-Erzählung: Im Westen nichts Neues

Im Westen nichts Neues - Trailer (Deutsch) HD

Worum gehts? Der Netflix-Film ist die mittlerweile dritte Adaption des gleichnamigen Romans von Erich Maria Remarque. Für den Streaming-Riesen verfilmte nun Edward Berger den Horror des Ersten Weltkriegs, erzählt aus der Perspektive eines jungen Soldaten (Felix Kammerer), dem an der Front auch die letzten Illusionen geraubt werden.

Ein ebenso bildgewaltiger wie auch in heutigen Zeiten noch wichtiger Antikriegsfilm mit namhaftem Cast, darunter Albrecht Schuch, Daniel Brühl und Edin Hasanovic. Wie im September bekannt gegeben wurde, wird Im Westen nichts Neues bei den nächsten Oscars für Deutschland ins Rennen gehen – als Bester fremdsprachiger Film.

Wo kann ich das streamen? Bei Netflix im Abo enthalten

Nach einer unglaublichen wahren Geschichte: Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush

Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush - Trailer (Deutsch) HD

Worum geht's? Als ihr Sohn Murat (Abdullah Emre Öztürk) ins US-Gefangenenlager Guantanamo gebracht wird, steht für Rabiye Kurnaz (Meltem Kaptan) eines fest: Sie wird nicht aufhören zu kämpfen, bis ihr Sohn frei ist. Und wenn sie dafür bis an den obersten Gerichtshof gehen und den US-Präsidenten George W. Bush selbst verklagen muss.

Zusammen mit dem Menschenrechtsanwalt Bernhard Docke (Alexander Scheer) versucht die unscheinbare Hausfrau aus Bremen das Unmögliche. Noch unglaublicher ist eigentlich nur, dass der Film von Andreas Dresen und Laila Stieler auf einer wahren Geschichte basiert. Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush wurde 2022 sowohl bei der Berlinale als auch beim Deutschen Filmpreis ausgezeichnet.

Wo kann ich das streamen? Kaufen oder Leihen bei Amazon Prime Video *

Zwischen Drama und Lachtränen: Wunderschön

Wunderschön - Trailer (Deutsch) HD

Worum geht's? Sonja (Karoline Herfurth) ist mehrfache Mutter. Vicky (Nora Tschirner) ist abgeklärte Lehrerin, die den Glauben an die Liebe schon lange aufgegeben hat. Julie (Emilia Schüle) versucht den Durchbruch als Model, während ihre Mutter Frauke (Martina Gedeck) sich in ihrer Ehe zu Tode langweilt. Und Leyla (Dilara Aylin Ziem) steckt mitten in der Pubertät.

Was diese Frauen alle gemeinsam haben: Sie ringen mit dem Schönheitsbild, das die Gesellschaft ihnen auferlegt. Das ist mal sehr witzig, mal gnadenlos ehrlich und mal verdammt traurig. In jedem Fall aber sehenswert. (2022 erschien mit Einfach mal was Schönes übrigens noch ein weiterer ziemlich guter Film von und mit Karoline Herfurth.)

Wo kann ich das streamen? Bei Sky/WOW * im Abo enthalten

Kontroverse Romanze eines ungleichen Paars: A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe

A E I O U. Das schnelle Alphabet der Liebe - Trailer (Deutsch) HD

Worum geht's? Als die schon etwas betagte Schauspielerin Anna (Sophie Rois) auf offener Straße ausgeraubt wird, hätte sie wahrscheinlich nicht gedacht, hier ihre nächste große Liebe zu finden. Doch als der 17-jährige Adrian (Milan Herms) wenig später bei ihr zur Sprachschulung auftaucht, entwickelt sich eine intime Beziehung zwischen den beiden ungleichen Berlinern. Schließlich treffen Anna und Adrian einen Entschluss: Sie wollen gemeinsam nach Frankreich durchbrennen.

A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe von Nicolette Krebitz erzählt eine schwierige Liebesgeschichte mit viel Konfliktpotenzial. Genau das macht den Film allerdings auch sehenswert.

Wo kann ich das streamen? Kaufen oder Leihen bei Amazon Prime Video *

Ungewöhnliche Komödie mit Starbesetzung: Eingeschlossene Gesellschaft

Eingeschlossene Gesellschaft - Trailer (Deutsch) HD

Worum geht's? Schule ist die Hölle! Allerdings nicht nur für Schüler:innen, wie Sönke Wortmann in Eingeschlossene Gesellschaft beweist. Hier sperrt ein verzweifelter (und bewaffneter!) Vater die Lehrer:innen nämlich so lange ein, bis die sich darauf einigen können, seinen Sohn zur Abiturprüfung zuzulassen. Ein ungewöhnliches Kammerspiel für die gesamte Familie. Unter anderem mit dabei: Florian David Fitz, Nilam Farooq und die wie immer schreiend komische Anke Engelke.



Wo kann ich das streamen? Kaufen oder Leihen bei Amazon Prime Video *

Doku an der Leidensgrenze: Pornfluencer

Pornfluencer - Trailer (Deutsch) HD

Worum geht's? Jamie Young und Nico Nice gehören unter dem Namen "Youngcouple9598" zu den erfolgreicheren Amateurporno-Pärchen. Filmemacher Joscha Bongard hat die beiden jungen Menschen für die Dokumentation Pornfluencer begleitet. Nach außen hin wirkt es, als würden die beiden einen Traum leben – inklusive großem Haus im sonnigen Zypern. Doch als die Fassade zu bröckeln beginnt, muss sich nicht nur das Paar selbst fundamentale Fragen zu ihrem Geschäftsmodell und ihrer Beziehung stellen.

Wo kann ich das streamen? Kaufen oder Leihen bei Amazon Prime Video *

Spektakuläre True-Crime Doku bei Netflix – Gladbeck: Das Geiseldrama

Gladbeck Das Geiseldrama - Trailer (Deutsch) HD

Worum gehts? Am 16. August 1988 überfielen zwei Männer eine Bank in einem Gladbecker Einkaufszentrum, nahmen mehrere Geiseln und flüchteten schließlich bis in die Niederlande. Es gab mehrere Tote. Das Verbrechen ging als "Geiselnahme von Gladbeck" in die Geschichte ein. Die Netflix-Doku Gladbeck: Das Geiseldrama von Volker Heise rollt die Geschichte neu auf und erzählt ausschließlich mit Archivaufnahmen die Chronik einer Tragödie, die vor drei Jahrzehnten ganz Deutschland in Atem hielt.

Wo kann ich das streamen? Bei Netflix im Abo enthalten



Im Podcast: Die besten Streaming-Filme des Jahres

Seit einiger Zeit produzieren Streaming-Dienste Filme im Konkurrenz zum Kino. Doch welche davon lohnen sich? In dieser Folge stellen Jenny Jecke, Lisa Ludwig und ihr Kollege Julius Vietzen von FILMSTARTS die besten Streaming-Filme des Jahres 2022 vor. Und das natürlich ohne Spoiler, damit ihr euch die Geheimtipps aus dem Bereich Horror, Comedy und mehr notieren könnt.

Welcher deutsche Film hat euch 2022 am Besten gefallen?