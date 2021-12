Von Sci-Fi bis Psychodrama: Das sind die besten deutschen Filme 2021

Wir blicken zurück auf das Filmjahr 2021 und haben uns die besten deutschen bzw. deutschsprachigen Filme herausgesucht. Vom Berlin-Epos bis zum Doku-Meisterwerk ist alles dabei.

An Vielseitigkeit mangelte es dem deutschen Kino 2021 nicht. Wer sich in den Lichtspielhäusern umgeschaut hat, dürfte einige spannende Filme entdeckt haben, angefangen bei der Begegnung mit einem unheimlichen Nachbarn bis hin zur großen Freiheit, die Franz Rogowski in den Gefängnissen der Nachkriegszeit sucht.

Rückblickend auf die vergangenen zwölf Monate haben wir uns in der Moviepilot-Redaktion zusammengesetzt und eine Top 10 der besten deutschen Filme erstellt. Die meisten Beiträge dieser Liste stammen direkt aus Deutschland oder wurden koproduziert. Bei einer Ausnahme haben wir uns über die Landesgrenzen hinwegbewegt und die Zusammenstellung auf das deutschsprachige Kino 2021 ausgeweitet.

Wir wünschen euch viel Spaß mit unserer Liste und sind gespannt, welche Filme euch dieses Jahr am meisten begeistert haben.

Die besten deutschen Filme 2021 Platz 10: Lieber Thomas

Albrecht Schucht ist einer der vielseitigsten und besten Schauspieler, die das deutsche Kino aktuell zu bieten hat. Das wird auch in dieser Liste deutlich: Gleich drei Mal ist er in den unterschiedlichsten Rollen vertreten. Den Anfang macht Lieber Thomas, ein Biopic über das Leben des Schriftstellers Thomas Brasch, der sich weiterhin als Dramatiker, Lyriker und Filmemacher einen Namen gemacht hat.

Regisseur Andreas Kleinert fängt das Biopic mit schwarz-weißen Bildern ein, die nie zur Ruhe kommen wollen. Dazu gesellt sich eine Filmmusik, die uns die Höhen und Tiefen von Braschs Leben einnehmend nachvollziehen lässt. All die gestalterischen Elemente wären jedoch verloren, gäbe es da nicht Schuchs eindrucksvolle Darbietung, die das zweieinhalbstündige Werk mit Leben füllt. (MH)

Die besten deutschen Filme 2021 Platz 9: Polizeiruf 110: Bis Mitternacht

Als verdichtetes Kammerspiel im Echtzeit-Format inszeniert Dominik Graf das Verhör eines Tatverdächtigen mit dem ständigen Blick auf die Uhr und knapp davon tickenden Sekunden. Der wie ein psychologisches Kriegsgefecht inszenierte Polizeiruf 110: Bis Mitternacht erzählt auch vom Kampf von Verena Altenbergers Kommissarin gegen die altbackenen Strukturen des Polizeiapparats. Zwischen den oft ebenso altbackenen Krimi-Formaten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist Grafs fiebriges Wagnis eine willkommene Abwechslung. (PR)

Die besten deutschen Filme 2021 Platz 8: Nebenan

In der schwarzen Komödie Nebenan macht der bekannte Schauspieler Daniel (Daniel Brühl) auf dem Weg zum Flughafen in seiner Stammkneipe halt. Er trifft dort den älteren Bruno (Peter Kurth), der ihn in ein Gespräch verwickelt. Was mit einigen hämischen Kommentaren zu Daniels Filmografie beginnt, droht schließlich dessen Leben an einem einzigen Nachmittag zu zerstören.

Daniel Brühls Regiedebüt entwickelt dank dem Zusammenspiel von Peter Kurths virtuoser Darbietung und dem ausgefeilten Drehbuch aus der Feder von Daniel Kehlmann (Die Vermessung der Welt) eine immense Sogwirkung. Man kann Augen und Ohren nicht von diesem Duell abwenden, das die Existenz eines Menschen zwischen Schnaps und Pastete durch den Fleischwolf dreht. (JFW)

Die besten deutschen Filme 2021 Platz 7: Schachnovelle

In der Literaturadaption Schachnovelle setzt der Anwalt Dr. Josef Bartok (Oliver Masucci) im Wien des Jahres 1938 alles daran, um mit seiner Frau vor den Nazis in die USA fliehen. Die hastige Flucht endet jedoch in einer Sackgasse: Bartok wird festgenommen und in einem Hotel eingesperrt. Fortan soll er dem Gestapo-Leiter Böhm (Albrecht Schuch) helfen, an das Vermögen des österreichischen Adels zu gelangen.

Philipp Stölzls aufwendige Stefan Zweig-Verfilmung ist ein aufwühlenden Psychodrama, das vor allem dank seinen zwei herausragenden Hauptdarstellern begeistert. Masucci und Schuch, die in den vergangenen Jahren mehrmals gezeigt haben, was sie auf schauspielerisch auf dem Kasten haben, drehen in Schachnovelle richtig auf und ermöglichen uns einen Tauchgang in die Abgründe der menschliche Seele. (MH)

Die besten deutschen Filme 2021 Platz 6: The Trouble with Being Born

Die deutsch-österreichische Koproduktion The Trouble with Being Born ist ein ungemütlicher und zum Teil verstörender Film, der sich mit einer unheimlichen Ruhe und Präzession entfaltet. Mit ihrem zweiten Spielfilm liefert Regisseurin Sandra Wollner eine beunruhigende Science-Fiction-Vision ab, die sich zwischen Steven Spielbergs A.I. - Künstliche Intelligenz und der klassischen Pinocchio-Geschichte wiederfindet.

The Troube with Being Born dreht sich um Elli (Ingrid Burkhard), die auf den ersten Blick aussieht wie ein gewöhnliches Kind. Es stellt sich jedoch heraus, dass wir einem Androiden folgen. In den darauffolgenden eineinhalbstunden kollidieren einstudierte Gespräche mit rohen Emotionen. Das Künstliche gerät mit dem Schein des Echten aneinander. The Trouble with Being Born ist ein Film, der unter die Haut geht. (MH)

Die besten deutschen Filme 2021 Platz 5: Ich bin dein Mensch

In Ich bin dein Mensch soll die Archäologin Alma (Maren Eggert) den humanoiden Roboter Tom (Dan Stevens) testen, da bald über die Rechte seiner Spezies entschieden wird. Die distanzierte und von vergangenen Verletzungen gezeichnete Frau öffnet sich langsam gegenüber der eigens für ihre Bedürfnisse geschaffenen Maschine. Nachdem sie ihm zunächst mit Argwohn und Gereiztheit begegnet, beginnt sie, ihre Vorstellungen von Glück, Liebe und dem Menschsein zu hinterfragen.

Maria Schraders (Unorthodox) Sci-Fi-Film ist ein zutiefst poetisches Werk. Mit einer unglaublichen Leichtigkeit, nie abgehoben und immer in ihren Figuren verwurzelt, kommentiert sie wahre Brocken an existenziellen Fragen. Ich bin dein Mensch ist außerdem zum Brüllen komisch, was der Verdienst eines erstklassigen Drehbuchs und grandioser Leistungen von Eggers und Stevens ist. Am Ende möchte man beide nur umarmen, egal ob nun Mensch oder Maschine. (JFW)

Die besten deutschen Filme 2021 Platz 4: Das Mädchen und die Spinne

Den Zerfall eines WG-Lebens mitsamt langsam zerbrechender Freundschaften schildert das Regie-Duo Ramon und Silvan Zürcher in ebenso irritierenden wie unglaublichen Bildern und Dialogen. Die meisten Gespräche und Handlungen in Das Mädchen und die Spinne, dem Schweizer Gast-Beitrag in dieser Liste, sind abstrakt oder fremdartig.

Durch erstaunliche Details wie die titelgebende Spinne oder ein Becher, in den ein Loch gestochen wird und aus dem Wein läuft, dürfen wir unsere Welt kurz sogar mit anderen Augen sehen. Mit dem französischen 80s-Dance-Hit Voyage Voyage von Desireless gibt's außerdem einen der schönsten Needle-Drops des Filmjahres zu bewundern. (PR)

Die besten deutschen Filme 2021 Platz 3: Große Freiheit

Das Drama Große Freiheit von Sebastian Meise (Stillleben) erzählt von dem harten Schicksal homosexueller Männer in der BRD der Nachkriegszeit: Hans (Franz Rogowski) ist schwul und will sich seine Liebe durch die gesetzliche Ächtung nicht verbieten lassen. Immer wieder wird er dafür ins Gefängnis geworfen und lernt dort den Mörder Viktor (Georg Friedrich) kennen, zu dem er über die Jahre eine innige Freundschaft aufbaut.

Große Freiheit lebt von seinen beiden Hauptdarstellern, die ihre Beziehung und die Last auf ihren Schultern häufig nur durch simple Blicke und Gesten andeuten. Für diese minimalen Details lässt ihnen Meises Regie viel Raum. Das Resultat ist ein Film, der durch Wiederholung und Zärtlichkeit mit immenser Kraft gegen großes Unrecht ausholt. (JFW)

Die besten deutschen Filme 2021 Platz 2: Herr Bachmann und seine Klasse

Herr Bachmann und seine Klasse ist nicht nur einer der besten deutschen Filme des Jahres, sondern mühelos auch die beste Dokumentation. Regisseurin Maria Speth hat mir ihrem 217-minütigen Werk ein berührendes und inspirierendes Porträt über einen Lehrer geschaffen, der nicht mit dem Druck von Noten, sondern einem bewundernswerten Einfühlungsvermögen auf die Heranwachsenden in seiner Klasse zugeht.

Fast fünf komplette Schulstunden verbringen wir zusammengerechnet mit der 6b der Georg-Büchner-Schule im hessischen Landkreis Marburg-Biedenkopf. Selten hat sich Unterricht im Kino so lebendig und menschlich angefühlt. Herr Bachmann und seine Klasse ist kein Auswendiglernen, sondern ein Verstehen, das weit über den Unterrichtsstoff hinausgeht und trotz aller Probleme hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lässt. (MH)

Die besten deutschen Filme 2021 Platz 1: Fabian oder Der Gang vor die Hunde

Dominik Grafs 3-Stunden-Koloss Fabian oder Der Gang vor die Hunde mit Tom Schilling, Saskia Rosendahl und Albrecht Schuch nach dem Roman von Erich Kästner ist ein einziger Rausch. Dabei ist die Stilwut des Regisseurs mit unterschiedlichsten Bildtechniken und einer überfordernden Tonspur im Sekundentakt kaum zu fassen. Im verruchten Berlin der Weimarer Republik verliert Graf trotzdem nie die Figuren aus den Augen.

In ihrer Beziehung zueinander zeigt er auf sehr moderne Art Menschen aus einer unmodernen Zeit, die an ihren Idealen scheitern oder verzweifeln, orientierungslos bis zum Fall über dem Abgrund taumeln oder zur Einsamkeit verdammt werden. Auch wenn Fabian Anfang der 1930er spielt, fängt er dadurch manchmal schmerzhaft genau heutige Gefühlswelten ein. Trotz der konkreten zeitlichen Verortung hat Graf so ein zeitloses Meisterwerk geschaffen. (PR)

