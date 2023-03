Von Tarantino verehrten Monster-Horror könnt ihr bei Amazon Prime schauen: "Hat mich weggeblasen"

Alle von Quentin Tarantinos Lieblingsfilmen sind sehenswert. Einer unter ihnen ist ein absolut einzigartiger Monster-Horrorfilm, den es auf Amazon Prime Video zu streamen gibt.

Auf Amazon Prime Video: Quentin Tarantino findet Monster-Horror "absolut wunderbar"

Quentin Tarantino hat zwar große Liebe für das Hollywood-Kino sämtlicher Zeitalter, verehrt allerdings auch viele nicht-amerikanische Produktionen. In Südkorea hat es ihm besonders der Meisterregisseur Bong Joon-ho (Parasite) angetan,Es handelt sich um einen unglaublichen Mix aus Monster-Horror, Drama und Komödie.

In The Host terrorisiert eine riesige Kreatur ohne Vorwarnung die südkoreanische Hauptstadt Seoul und verschleppt sogar Menschen. Dazu gehört auch Gang-Doos (Kang-ho Song) junge Tochter Hyun-Seo (Ah-sung Ko). Während die Regierung den Ausnahmezustand ausruft, versucht der Familienvater sein Kind mithilfe seines alkoholkranken Bruders Nam-il (Hae-il Park) und seiner Schwester Nam-Joo (Doona Bae), einer exzellenten Bogenschützin, wiederzufinden.

Das Resultat ist ein grandioser Cocktail aus vielschichtigem Humor, Parodie und einem Horror, der mehr in zwischenmenschlichen Ängsten verankert ist als in einem furchterregenden CGI-Monster. Viele Kritiker:innen waren zu Recht von dem Film begeistert (via Metacritic ).

Tarantino kann es ihnen nachempfinden. In einer Auflistung seiner Lieblingsfilme pries er den koreanischen Film als "absolut wunderbar" und erklärte, er habe ihn "weggeblasen". Wer ihn sich jetzt auf Amazon Prime Video ansehen möchte, sollte sich dementsprechend festhalten.

