Von Tyler Rake bis Katniss Everdeen: Die 11 dümmsten Action-Heldennamen aller Zeiten im Ranking

Egal ob Netflix-Blockbuster oder Kultfilm: In der Action-Geschichte gibt es jede Menge wunderbar dämliche Held:innennamen. Wir haben die 11 besten ausgesucht – und haben jetzt schon das Gefühl, uns bei Chris Hemsworth und Co. entschuldigen zu müssen.

Kennt ihr den deutschen Action-Helden Florian Hildebrand? Natürlich nicht, denn er existiert nicht. Aber nicht, weil Deutschland für Schießereien zu provinziell ist, sondern weil Florian Hildebrand nach einem Lauch klingt. Aber John Matrix? Jaxx Herd? Storm Rothschild? Diese Namen fressen Stahl zum Frühstück und snacken in der Gefechtspause Dynamit. Diese Namen müssen in Schriftgröße drei Milliarden auf einem Filmposter stehen, denn sie sind stark, adrenalingetränkt und … klingen ziemlich dämlich.



Überlebensgroßen Held:innen auch überlebensgroße Namen zu verpassen, hat eine viel längere Tradition als das Medium Film selbst. Schon in der Renaissance gab es Schauspielmasken, die den Figuren das Gemüt vorgaben, wie etwa den Paggliacio. Mit fantastischen Figurennamen wie Dracula, Frankenstein oder Dr.Caligari war es ab der Geburt des Films nicht mehr weit bis Tyler Rake oder Katniss Everdeen, die so aufgepumpt sind, dass man einfach lachen muss. Glaubt ihr nicht? Diese 11 Namen werden euch eines Besseren belehren.

11. Keanu Reeves als John Wick (in John Wick)

Universal Keanu Reeves als John Wick

John Wick (Keanu Reeves) ist einer der größten Action-Helden unserer Zeit, aber sein Name klingt nach Hustensaft. Er könnte der erste Action-Apotheker der Filmgeschichte werden. Und wo ist die Schleichwerbung, auf die alle warten? „Nur einer legt selbst die schwersten Jungs schlafen: Wick MediNait!“

10. Chris Hemsworth als Tyler Rake (in Tyler Rake: Extraction)

Netflix Chris Hemsworth als Tyler Rake

Hinter jedem Namen stecken im echten Leben komplexe Persönlichkeiten. Beim Film ist das anders. Wer Tyler Rake (Chris Hemsworth) heißt, war nie im Schachclub, schaut keine Fantasy-Filme und nutzt IT nur, um Leute in die Luft zu jagen. Tyler Rake war im Kreissaal schon Quarterback. Kein Name in dieser Liste schreit so sehr nach umgedrehter Basecap und Bierpong wie der des Helden aus Tyler Rake: Extraction.

Tyler Rake: Extraction und sein Sequel gibt es auf Netflix zu sehen

9. Arnold Schwarzenegger als John Matrix (in Das Phantom Kommando)

20th Century Studios/Disney Arnold Schwarzenegger als John Matrix

Arnold Schwarzeneggers Rollennamen allein sind so explosiv, dass sie ganze Straßenzüge zum Einsturz bringen können. Mitte der 80er mussten Filme keine Storys mehr um ihn herumbauen, jeder wusste, wer er war. Das Phantom Kommando ist deswegen auch sein geradlinigster Film, 90 Minuten Schwarzenegger pur. Der ganze Film ist so schnörkellos, dass der Autor dem Helden zumindest mit dem Namen noch etwas Komplexität verschaffen wollte und ihn nach einer mathematischen Anordnungsform benannte. Eine wundervolle Idee: Her mit Kurvendiskussion-Eddy und Jaqueline Tangens!

8. Ruby Rose als Jaxx Herd (in Meg)

Warner Bros. Ruby Rose als Jaxx Herd

Ein X im Namen ist schon krass, aber zwei? Warum? War beim ersten X der ks-Laut noch zu schüchtern? Hat Jaxx (Ruby Rose) aus Meg irgendwann als Hänfling namens Jaggs angefangen und sich über die Jahre zur ultimativen Jaxxx-Stufe hochgekämpft wie ein Super Saiyajin? Um das Ganze perfekt zu machen, ist die Figur in The Meg noch Ingenieurin und Design-Koryphäe. Jaxx besteht also nicht aus vier markigen Buchstaben, sondern auch aus Motoröl, Schraubenschlüsseln und dreckigen Unterhemden.

7. Jennifer Lawrence als Katniss Everdeen (in Die Tribute von Panem)

Studiocanal Jennifer Lawrence als Katniss Everdeen

Keine Sorge, ich werde hier nicht über Die Tribute von Panem - The Hunger Games-Reihe herziehen, die zu Recht von Fans geliebt wird. Aber Katniss (Jennifer Lawrence) klingt wie Catnip, und jeder weiß es. Wie ernst kann man eine Revolution nehmen, die von Katzenminze angeführt wird?

6. Jean-Claude van Damme als Storm Rothschild aus Dschungelcamp (und alle anderen Namen von van Dammes Figuren)

Ascot Elite Jean-Claude van Damme als Storm Rothschild

Jean-Claude Van Dammes Filmografie ist eine erstklassige Fundgrube für dümmliche Action-Namen. Darren McCord aus Sudden Death? Storm Rothschild aus Dschungelcamp - Welcome to the Jungle? GIBSON RICKENBACKER aus Cyborg? Das sind Namen wie Faustschläge. Sie erinnern mich an eine Simpsons-Episode, in der Homer sich einen besonders verwegenen Namen zulegen will: Schönling B. Wunderlich, Hercules Rockefeller und Rembrandt Q. Einstein werden abgelehnt, am Ende siegt Max Power. Natürlich.

5. Pierce Brosnan als Remington Steele in Remington Steele

20 Century Fox Pierce Brosnan und Laura Holt aus Remington Steele

In der 80er-Serie Remington Steele erfindet Detektivin Laura Holt (Stephanie Zimbalist) einen männlichen Vorgesetzten gleichen Namens, weil ihre sexistischen Klienten Frauen nicht vertrauen. Durch Zufall schlüpft dann Pierce Brosnan als Meisterdieb in die eigentlich fiktive Rolle. Das ist clever, aber natürlich bleibt der Name bescheuert. Remington ist der Name eines Waffenherstellers, Steele steht für Stahl. Mehr Testosteron und der Name würde Gewichte heben – oder in einem Porno mitspielen.

4. Peter Weller als Buckaroo Banzai in Buckaroo Banzai – Die 8. Dimension

MGM Peter Weller als Buckaroo Banzai

Genau wie Remington Steele ist auch Buckaroo Banzai (Peter Weller) ein absichtlich parodistischer Name, der zum abgefahrenen Stil seines Films passt. Der Held des Films Buckaroo Banzai - Die 8. Dimension ist nämlich eigentlich Physiker, Neurochirurg, Testpilot und Rockstar. Ähnlich eklektisch ist auch seine Benennung: Buckaroo ist eine Bezeichnung für kalifornische Cowboys, "Banzai!" (dt. etwa: "Glück für 10.000 Jahre") ist ein japanischer Schlachtruf. Wer so heißt, ist immer die interessanteste Person in jedem Raum.

3. Nicolas Cage als Castor Troy (in Im Körper des Feindes)

Buena Vista Nicolas Cage als Castor Troy

Im Körper des Feindes ist einer der bekanntesten Filme von Genre-Meister John Woo und gilt manchen als der beste Action-Film aller Zeiten. Der Regisseur schmiert seine Geschichte um zwei Erzfeinde mit so viel Pomp und Theatralik voll, dass Namen wie Jim und Joe völlig fehl am Platz wären.

Warum also zwei Brüder nicht einfach Castor (Nicolas Cage) und Pollux (Alessandro Nivola) nennen, nach den Zwillingen der griechischen Mythologie? Bedeutungsschwangerer können Namen nicht sein. Sie sind wie Abiturienten, die allen hochnäsig ihr Graecum unter die Nase halten. Und wer den didaktischen Wink mit dem tonnenschweren Zaunpfahl noch nicht verstanden hat, kann sich anhand des Nachnamens Troy (dt. Troja) zur altsprachlichen Einsicht hangeln.

2. Honor Blackman als Pussy Galore (in James Bond 007 – Goldfinger)

United Artists Honor Blackman als Pussy Galore

Pussy Galore (Honor Blackman) ist zu gleichen Teilen Meisterwerk und bodenlose Frechheit. Ganze zwei Filme lang plagte sich das 007-Franchise damit herum, den Bond-Girls einen Anflug von Komplexität zu verpassen, bis es im dritten Abenteuer James Bond 007 - Goldfinger dann sprichwörtlich alle Hüllen fallen ließ und Goldfingers taffe Pilotin kurzerhand Pussy Galore (dt. etwa "Jede Menge Muschi") nannte. Wem vorher nicht klar war, welchen Stellenwert Bonds Gespielinnen im Franchise haben, der wusste es jetzt.

1. Mark Wahlberg als Cade Yeager (in Transformers 4)

Paramount Mark Wahlberg als Cade Yeager

Drei Filme lang wurde das Transformers-Franchise vom weinerlichen Sam Witwicky mit seinem Lauch-Namen angeführt, bis mit Transformers 4: Ära des Untergangs endlich ein echter Kerl das Ruder übernahm: Cade Yeager (Mark Wahlberg) klingt wie ein Abenteuerfilm auf Steroiden – verwegen, eigenständig, ruppig.

Ein phonetischer Cocktail aus britischer Kraft und deutscher Ruchlosigkeit, bei dem sich Regisseur Michael Bay sicherlich die Lippen geleckt hat. Cade Yeager macht einen Gang zu Edeka zum Spannungsmeisterwerk. Cade Yeager führt keinen Small Talk, hat keine Selbstzweifel und fährt nicht mit dem E-Roller zur Arbeit. Cade Yeager blutet nicht. Durch seine Adern pumpt nichts als purer Stahl.

