Heiß erwartete Marvel-Reunion: Hugh Jackman will verhindern, dass Ryan Reynolds Oscar kriegt und ausgerechnet Deadpool 3 ist der Grund

In Kürze beginnen die Dreharbeiten zu Deadpool 3, in dem auch Hugh Jackman als Wolverine auftaucht. Schon jetzt fürchtet der Schauspieler, dass ihn die Hölle auf Erden erwartet.

Eine der größten Marvel-Neuigkeiten des letzten Jahres war die Ankündigung von Hugh Jackmans Wolverine-Rückkehr. Eigentlich hatte sich der Schauspieler mit Logan – The Wolverine von der Rolle verabschiedet, die ihn seit Beginn der 2000er Jahre begleitet. Für Deadpool 3 fährt er aber nochmal die Klingen des Mutanten aus.

Während aktuell die Vorbereitungen für die Dreharbeiten laufen, wendet sich Jackman in einem verzweifelten Video an die Academy, um das Schlimmste zu verhindern: Das von Ryan Reynolds angeführte Weihnachtsmusical Spirited könnte in wenigen Wochen einen Oscar in der Kategorie Bester Song gewinnen.

Hugh Jackman hat jetzt schon Panik vor dem Deadpool 3-Dreh, sollte Spirited den Oscar gewinnen

Konkret geht es um den Hit Good Afternoon, der mit Abstand zur besten Nummer des Musicals gehört. Das scheint auch im Kreis der Academy angekommen zu sein, denn der Song hat es auf die Shortlist der entsprechenden Kategorie geschafft. Sollte Reynolds mit Spirited gewinnen, würde er das Jackman ununterbrochen vorhalten.

Natürlich ist das Video nicht ernst gemeint. Jackman baut hier eine Fehde aus, die er und Reynolds seit Jahren hingebungsvoll inszenieren. Der Streit zwischen den zwei Hollywood-Stars ist ein beliebter Running-Gag im Internet und die mögliche Spirited-Nominierung ein guter Anlass, um diesen um ein weiteres Kapitel erweitern. Immerhin ist es Jackman, der für sein Gesangstalent bekannt ist, und nicht Reynolds.

Jackman war erst kürzlich mit einer Neuauflage des Musical-Klassikers The Music Man am Broadway vertreten. Auf der großen Leinwand hat er in Les Misérables und Greatest Showman beeindruckt. Und dann kommt ausgerechnet Reynolds daher und macht ihm sein Revier streitig. Ob Spirited gewinnt oder nicht – eine Sache steht fest: Wir dürfen uns dieses Jahr sicherlich noch über einige Jackman/Reynolds-Updates freuen.

Deadpool 3 startet am 6. November 2024 in den deutschen Kinos.

