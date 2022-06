Vor Obi-Wan Kenobi Folge 6: Die bisher besten 7 Gastauftritte der Star Wars-Serie

Obi-Wan Kenobi setzt die Tradition von The Mandalorian fort und beschert uns pro Folge mindestens einen Gastauftritt. Bevor mit Folge 6 das Finale der Star Wars-Serie erscheint, haben wir die besten Cameos gerankt.

Keine neue Star Wars-Serie ohne Gastauftritte: Nachdem The Mandalorian und Das Buch von Boba Fett zahlreiche vertraute Star Wars-Figuren zurückgebracht haben und mit unerwarteten Gaststars überraschten, setzt Obi-Wan Kenobi diese Tradition fort. Vor dem Start von Folge 6 haben wir die bisher besten Cameos der Serie gesammelt.

Achtung, es folgen Spoiler!

Spekulierten wir vor dem Start der Serie noch, dass etwa die junge Leia auftauchen könnte, hat sich schnell herausgestellt, dass die von Vivien Lyra Blair gespielte Prinzessin ein fester Bestandteil des Ensembles ist. In der nachfolgenden Liste tauchen somit nur Figuren auf, die eher am Rand der Obi-Wan Kenobi-Serie in Erscheinung treten.

Die besten Gastauftritte in Obi-Wan Kenobi – Platz 7: Benny Safdie als Nari

© Disney Benny Safdie als Nari in Obi-Wan Kenobi

Als der Cast von Obi-Wan Kenobi angekündigt wurde, sorgte vor allem ein Name für Aufsehen: Benny Safdie. Der schauspielende Teil der Safdie-Brüder gehört definitiv in die Casting-Kategorie von Werner Herzog in The Mandalorian und sorgt für frischen Wind im Star Wars-Universum. Als Nari sucht er bei Obi-Wan Hilfe und wird zum bitteren Sinnbild für das, was passiert, wenn sich der gebrochene Jedi weiterhin versteckt.

Die besten Gastauftritte in Obi-Wan Kenobi – Platz 6: Zach Braff als Freck

© Disney Zach Braff als Freck in Obi-Wan Kenobi

Diesen Cameo hatte vermutlich niemand auf dem Schirm: Auf einmal marschiert Zach Braff als maulwurfartiges Alien namens Freck durchs Bild und bietet Obi-Wan und Leia seine Hilfe an. Schnell wird jedoch deutlich, dass sich der freundliche Herr dem Imperium sehr verbunden fühlt. Obwohl Freck als vermeintlich harmloser Comic-Relief-Charakter eingeführt wird, hinterlässt er ein äußert ungemütliches Gefühl.

Die besten Gastauftritte in Obi-Wan Kenobi – Platz 5: Ming Qiu als Minas Velti

© Disney Ming Qiu als Minas Velti in Obi-Wan Kenobi

Eine schöne Überraschung zu Beginn der Serie: Im Order 66-Flashback taucht Ming Qiu als Jedi-Meisterin Minas Velti auf und stellt sich den Klonkriegern, die den Jedi-Tempel stürmen. Qiu fungierte in The Mandalorian und Das Buch von Boba Fett als Ming-Na Wens Stunt-Double und ist darüber hinaus an der kommenden Ahsoka-Serie beteiligt. Jetzt hat sie auch ihren eigenen großen Star Wars-Moment erhalten.

Die besten Gastauftritte in Obi-Wan Kenobi – Platz 4: Jimmy Smits als Bail Organa

© Disney Jimmy Smits als Bail Organa in Obi-Wan Kenobi

Dass Jimmy Smits nach seinen Auftritten in der Prequel-Trilogie und Rogue One: A Star Wars Story in der Obi-Wan-Serie als Bail Organa zurückkehren würde, dürfte eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse der Serie gewesen sein. Dennoch erweist er sich als starke Präsenz, wenn er als besorgter Vater alles aufs Spiel setzt, um die Leia zu retten, und gleichzeitig eine unerwartete Ruhe und Besonnenheit ausstrahlt.

Die besten Gastauftritte in Obi-Wan Kenobi – Platz 3: Simone Kessel als Breha Organa

© Disney Simone Kessell als Breha Organa in Obi-Wan Kenobi

Noch einen Tick stärker fallen die Szenen mit Simone Kessell aus, die erstmals den Part von Breha Organa übernimmt. An Vaterfiguren mangelt es Star Wars wahrlich nicht. Umso schöner ist es, dass die Serie Leia im Zusammenspiel mit ihrer (Ersatz-)Mutter einführt. In kurzer Zeit wird die Beziehung zwischen den beiden wundervoll skizziert, was zudem wichtig ist, wenn später die Frage nach Leias echter Mutter im Raum steht.

Die besten Gastauftritte in Obi-Wan Kenobi – Platz 2: Temuera Morrison als Klonkrieger

© Disney Temuera Morrison als Klonkrieger in Obi-Wan Kenobi

Als obdachloser Klonkrieger sitzt Temuera Morrison in den Straßen von Daiyu und fragt Obi-Wan nach ein paar Credits, während die Stormtrooper mit ihren glänzenden Rüstungen einfach an ihm vorbeizeihen und keines Blickes würdigen. Geschickt wird hier vom Untergang der Republik und dem Aufstieg des Imperiums erzählt, ganz zu schweigen vom Schreck in Obi-Wans Gesicht, der Cody-Erinnerungen zurückbringt.

Die besten Gastauftritte in Obi-Wan Kenobi – Platz 1: Joel Edgerton als Owen Lars

© Disney Joel Edgerton als Onkel Owen in Obi-Wan Kenobi

In den müden, aber auch wütenden Augen von Joel Edgertons Onkel Owen erwacht ein einfacher Farmer zum Leben, der mit all den großen Star Wars-Geschichten nichts zu tun haben will, am Ende aber derjenige ist, der dem Bösen auf offener Straße gegenübertritt, während sich Obi-Wan versteckt. Der Konflikt zwischen den beiden Luke-Beschützern ist einer der berührendsten Aspekte der gesamten Serie.

Das Finale von Obi-Wan Kenobi erscheint am 22. Juni 2022 auf Disney+.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Welcher Gastauftritt in Obi-Wan Kenobi hat euch am besten gefallen?