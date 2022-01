Vor The Witcher Staffel 3: Neue Prequel-Serie soll Fanliebling überraschend zurückbringen

Bevor es mit The Witcher Staffel 3 auf Netflix weitergeht, startet in diesem Jahr die Prequel-Serie Blood Origin. Diese soll mit einem ganz besonderen Gastauftritt beginnen.

Auf die Rückkehr von Henry Cavill als Geralt von Riva in The Witcher Staffel 3 müssen Fans noch eine ganze Weile warten. Da die Dreharbeiten erst im kommenden März beginnen, werden 2022 keine neue Folgen auf Netflix zu sehen sein. Was aber in diesem Jahr starten wird, ist die Prequel-Serie The Witcher: Blood Origin, in der ein allzu vertrautes Gesicht auftreten soll.

Achtung, mögliche Spoiler zu The Witcher Blood Origin: Wie die Fanseite Redanian Intelligence in Erfahrung gebracht haben will, soll niemand Geringeres als der von Joey Batey gespielte Fanliebling Rittersporn in Blood Origin auftauchen. Nun gibt es erste Infos, wie der Überraschungs-Auftritt in der Serie aussehen soll, die 1200 Jahre vor Geralts Abenteuern spielt.

So soll The Witcher Blood Origin den Barden Rittersporn zurückbringen

Laut Redanian Intelligence soll Rittersporn in der Rahmenhandlung der Miniserie zu sehen sein. In einer Taverne soll der gefeierte Barde die vermeintliche Geschichte um die es in Blood Origin geht, vor einem Publikum präsentieren. Ob wir dabei einen neuen Ohrwurm zu hören bekommen, ist noch nicht bekannt.

© Netflix Rittersporn in The Witcher Staffel 2

Rittersporns Performance soll schließlich von einem Elf unterbrochen werden, der dem Barden daraufhin erzählt, was tatsächlich in der Vergangenheit geschehen ist. Um welchen Elfen es sich in dieser Prologszene handelt, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Neue The Witcher-Serie auf Netflix: Worum geht es in Blood Origin?

Über die konkrete Handlung von The Witcher: Blood Origin ist noch nicht viel bekannt. Die Serie soll als Prequel tief in die Mythologie und Vergangenheit des Kontinents eintauchen und zeitlich 1200 vor der Hauptserie spielen.

Blood Origin soll die größten Geheimnisse der The Witcher-Welt aufklären und uns mehr über das kosmische Ereignis der Sphärenkonjunktion sowie die Erschaffung des ersten Hexers verraten.

Hier könnt ihr den ersten Teaser zu The Witcher Blood Origin sehen

The Witcher Blood Origin - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Das größte Rätsel dabei: Hexer gibt es laut Vesemir in The Witcher Staffel 2 erst seit ca. 300 Jahren auf dem Kontinent. Vielleicht handelt es sich ja hierbei um jene falsche Annahme, mit der Rittersporn zu Beginn der Serie konfrontiert wird.

Darüberhinaus soll The Witcher: Blood Origin ebenfalls neue Erkenntnisse über die mysteriöse Wilde Jagd und deren Ursprung bringen, die zuletzt in Finale der 2. Staffel einen Auftritt hatte. Zur Besetzung der neuen The Witcher-Serie gehören unter anderem Michelle Yeoh, Laurence O'Fuarain, Sophia Brown, Lenny Henry, Mirren Mack und Nathaniel Curtis.

The Witcher: Blood Origin – Wann startet die Serie auf Netflix?

Bisher gibt es noch kein konkretes Startdatum für The Witcher: Blood Origin. Die Dreharbeiten wurden in Großbritannien bereits abgeschlossen und seit November 2021 befindet sich die Serie in der Postproduktion. Der Start könnte daher frühestens im Sommer 2022 bei Netflix erfolgen. Blood Origins wird 6 Episoden umfassen.

The Witcher Blood Origin & mehr: Die 22 größten Serien-Highlights 2022

Das Jahr 2022 strotzt nur so vor kommenden Serien-Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr. Und wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 22 besten davon vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Esther, Max und Matthias blicken auf das neue Serienjahr und ziehen die 22 größten neuen Serien und persönlichen Highlights aus dem Hut – von Der Herr der Ringe über House of Dragon bis hin zu Star Wars: Obi-Wan Kenobi.



Freut ihr euch auf die neue The Witcher-Serie Blood Origin?