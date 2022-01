Die 15 größten Netflix-Serien 2022: Neues von The Witcher, Vikings und mehr

Netflix hat 2022 viele spannende Serien-Highlights im Angebot. Von Vikings: Valhalla bis The Witcher: Blood Origin haben wir die vielversprechendsten Serien des neuen Jahres herausgesucht, auf die wir uns besonders freuen.

Das Jahr 2021 brachte uns viele starke Netflix-Serien. Aber auf welche Highlights können sich Serienfans 2022 bei Netflix freuen? Der Streamer veröffentlicht in diesem Jahr nicht nur zahlreiche Titel mit großen Stars wie Tom Hiddleston und Benedict Cumberbatch, sondern hält auch Neuheiten beliebter Franchises wie The Witcher, Vikings und Resident Evil bereit.

Wir haben einen Blick auf die über 140 neuen Netflix-Serien 2022 geworfen und eine Auswahl an 15 kommenden Serien-Highlights zusammengestellt, die in diesem Jahr starten sollen und die ihr euch unbedingt vormerken solltet.

Serien-Highlights 2022 bei Netflix: 1899

Serie : 1899

: 1899 Start: Voraussichtlich in der 1. Jahreshälfte. Dreharbeiten seit November 2021 abgeschlossen.

Über das neue Projekt des Dark-Duos Jantje Friese und Baran bo Odar ist noch recht wenig bekannt. Die Handlung folgt den Menschen an Bord eines Auswandererschiffes, das von Europa nach New York fährt. Ein mysteriöses zweites Schiff, das eine unerwartete Wendung bringen soll, lässt uns schon jetzt rätseln, was sich Friese und Odar nach ihrem maximal komplexen Zeitschleifen-Epos diesmal ausgedacht haben.

Serien-Highlights 2022 bei Netflix: Cabinet of Curiosities

Serie : Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities

: Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities Start: Womöglich im Herbst 2022. Dreharbeiten werden Ende Januar abgeschlossen.

Diese Horror-Anthologie bringt uns acht verschiedene Gruselgeschichten von einflussreichen Horror-Regisseur:innen, die alle von Produzent Guillermo del Toro persönlich ausgewählt wurden: Jennifer Kent (Babadook), David Prior (The Empty Man), Keith Thomas (The Vigil), Panos Cosmatos (Mandy), Catherine Hardwicke (Twilight), Vincenzo Natali (Cube), Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone at Night) und Guillermo Navarro (del Toros treuster Kameramann). Zum Cast gehören unter anderem Andrew Lincoln, Ben Barnes und Rupert Grint.

Serien-Highlights 2022 bei Netflix: Haus des Geldes Korea

Serie : Haus des Geldes Remake

: Haus des Geldes Remake Start: Soll 2022 starten. Die Dreharbeiten laufen.

Haus des Geldes ist eine der erfolgreichsten Serien von Netflix. Nach dem emotionalen Serienende des Originals steht 2022 nun das erste Remake an, das die Handlung um den Überfall auf eine Banknotendruckerei von Spanien nach Südkorea verlagert. Und das neue Haus des Geldes-Setting passt wie die Faust aufs Auge. Könnte uns nach dem Über-Hit Squid Game der nächste erfolgreiche Genre-Mix mit sozialkritischem Unterbau aus Südkorea bevorstehen?

Serien-Highlights 2022 bei Netflix: Heartstopper

© Netflix Heartstopper

Serie : Heartstopper

: Heartstopper Start: Frühjahr 2022. Seit Juni 2021 abgedreht.

Serien-Highlights 2022 bei Netflix: Echoes

Serie : Echoes

: Echoes Start: Soll 2022 starten. Die Dreharbeiten sind beendet.

Basierend auf der gleichnamigen queeren Graphic Novel-Reihe erzählt Heartstopper die Coming-of-Age-Geschichte zweiter britischer Teenager. Der offen schwule Charlie freundet sich mit den ungeouteten Rugbyspieler Nick an und verliebt sich dann ausgerechnet in ihn. Der Comic konnte mit seiner unaufgeregten und authentischen Liebesgeschichte die Herzen von zahlreichen Lesenden erobern. Die Erwartungen an die Live-Action-Serie sind dementsprechend riesig.

In der von Tote Mädchen lügen nicht-Showrunner Brian Yorkey produzierten Thrillerserie folgen wir zwei Zwillingsschwestern (Michelle Monaghan), die seit vielen Jahren ständig und unbemerkt ihre Leben tauschen. Als eine von ihnen spurlos verschwindet, droht das perfekte Lügengerüst einzustürzen.

Serien-Highlights 2022 bei Netflix: Inventing Anna

Inventing Anna - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Serie : Inventing Anna

: Inventing Anna Start: 11. Februar 2022

Mit der historischen RomCom Bridgerton hat Serienproduzentin Shonda Rhimes einen der größten Netflix-Hits zu verantworten. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an ihr neues Serienprojekt Inventing Anna, das auf der wahren und wahnsinnigen Geschichte der deutschen Trickbetrügerin Anna Delvey basiert. Diese schummelte sich in die High Society von New York und nahm dort die reiche Elite aus.

Serien-Highlights 2022 bei Netflix: Lost Ollie

© Netflix Lost Ollie

Serie : Lost Ollie

: Lost Ollie Start: Voraussichtlich Frühjahr 2022

Der Mix aus Live-Action und CGI folgt einem verlorenen Spielzeug, das sich auf die Suche nach seinem Besitzer begibt, während auch dieser nach seinem besten Freund sucht. Zur Besetzung des epischen Abenteuers mit eindrucksvollen Animationen und ganz viel Herz gehören unter anderem Jonathan Groff, Mary J. Blige, Gina Rodriguez und Jake Johnson.

Serien-Highlights 2022 bei Netflix: Man Vs Bee

Serie : Man vs Bee

: Man vs Bee Start: Voraussichtlich im Frühjahr 2022. Dreharbeiten fanden im Sommer 2021 statt.

Fans von Mr. Bean sollten sich Man vs Bee ganz oben auf die Merkliste setzen. In der Comedy-Serie von und mit Rowan Atkinson spielt der britische Kult-Komiker einen Mann, der auf ein Anwesen aufpassen soll und sich bald schon im Krieg mit einer nervigen Biene befindet. In knackigen 10-minütigen Folgen erwartet uns jede Menge Slapstick-Humor, für den wir Atkinson lieben.

Serien-Highlights 2022 bei Netflix: Resident Evil

© Netflix Der Cast von Resident Evil

Serie : Resident Evil

: Resident Evil Start: Voraussichtlich 2. Jahreshälfte. Dreharbeiten seit Dezember 2021 beendet.

Nach dem kontroversen Kino-Reboot steht bei Netflix schon die nächste Resident Evil-Adaption in den Startlöchern. In einer Live-Action-Serie folgen wir den Wesker-Geschwistern in der Stadt New Racoon City. Deren Vater ist in geheime Experimente verwickelt, die das Ende der Welt bedeuten könnten.



Serien-Highlights 2022 bei Netflix: The Midnight Club

Serie : The Midnight Club

: The Midnight Club Start: Könnte im Sommer 2022 starten. Dreharbeiten seit September 2021 beendet.

Nach Spuk in Hill House, Spuk in Bly Manor sowie Midnight Mass erwartet uns in diesem Jahr die nächste Serie des Horrormeisters Mike Flanagan. The Midnight Club basiert auf den Young Adult-Romanen von Christopher Pike und folgt einer Gruppe todkranker Jugendlicher, die in einem Hospiz leben und sich zur Mitternacht gruselige Geschichten erzählen. Als einer von ihnen stirbt, beginnen sich seltsame Vorfälle zu ereignen.

Serien-Highlights 2022 bei Netflix: The Sandman

© Netflix The Sandman

Serie : The Sandman

: The Sandman Start: Seit Sommer 2021 abgedreht. Startet voraussichtlich im Frühjahr 2022.

Mit The Sandman verfilmt Netflix die populäre Graphic-Novel-Reihe von Neil Gaiman – eine epische Erzählung zwischen Mythologie, Folklore und Märchen über die Mächte zwischen Leben und Tod. Protagonist ist der Herr der Träume, Dream, der nach 70-jähriger Gefangenschaft wieder Ordnung in sein Traumreich bringen muss.



Serien-Highlights 2022 bei Netflix: The Watcher

Serie : The Watcher

: The Watcher Start: Könnte noch 2022 starten. Die Dreharbeiten laufen.

Serien-Highlights 2022 bei Netflix: The Witcher Blood Origin

The Witcher Blood Origin - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Serie : The Witcher: Blood Origin

: The Witcher: Blood Origin Start: Voraussichtlich 2. Jahreshälfte. Dreharbeiten seit Dezember 2021 beendet.

Serien-Highlights 2022 bei Netflix: Vikings Vahalla

Vikings: Valhalla - Teaser 1 (English) HD

Serie : Vikings: Valhalla

: Vikings: Valhalla Start: 25. Februar 2022

Serien-Highlights 2022 bei Netflix: Wednesday

© Netflix Wednesday

Kein Netflix-Jahr ist vollkommen ohne eine neue Serie von Über-Produzent Ryan Murphy. Die von Murphy und Ian Brennan (Scream Queens, Ratched) entwickelte Thriller-Serie folgt einem Ehepaar (Naomi Watts und Bobby Cannavale), das ein Traumhaus bezieht und fortan von einer unbekannten Person mit unheimlichen Botschaften terrorisiert wird, die sie wieder vertreiben will. Ebenfalls zum Cast gehören Jennifer Coolidge und Mia Farrow.Die Wartezeit auf die 3. Staffel The Witcher wird lang. Aber Netflix hat vorgesorgt und für 2022 eine Prequel-Serie in den Startlöchern, die tief in die Vergangenheit und Mythologie des Kontinents eintaucht. Blood Origin spielt 1200 Jahre von Geralts und Ciris Abenteuern und erforscht die Mysterien der Sphärenkonjunktion und den Ursprung des ersten Hexers.Über ein Jahr nach dem Ende von Vikings hat Netflix Nachschub für Fans historischer und rauer Schlachten sowie stylischer Wikinger-Frisuren. Die neue Spin-off-Serie Valhalla spielt über 100 Jahre nach Vikings und folgt den Abenteuern der Wikinger Leif Erikson, Freydis Eriksdotter und Harald Harada. Im Zentrum steht die Ausbreitung des Christentums, das den Nordischen Glauben immer weiter verdrängt und für reichlich brutale Konflikte unter den Wikingern sorgt.





Serie : Wednesday

: Wednesday Start: Soll noch 2022 starten. Die Dreharbeiten laufen.

Die morbiden wie phantastischen Erzählwelten von Tim Burton und der Addams Family treffen erstmals aufeinander. Die von den Smallville-Schöpfern Miles Millar und Alfred Gough entwickelte und von Burton inszenierte Horror-Fantasy-Serie folgt den Abenteuern von Wednesday Addams an der Nevermore Academy. Haben wir schon erwähnt, dass die Serienmusik von Danny Elfmann komponiert wird? Tim Burton-Fans sollten sich Wednesday auf jeden Fall vormerken. Und alle anderen auch.

