Wann kommen The Rookie Staffel 6 und 7 endlich zu Netflix? Der Streamer ist extrem spät dran

Der Streaming-Dienst Netflix bietet seinen Abonnent:innen aktuell lediglich die ersten 5 Staffeln der US-Serie The Rookie an. Wann ziehen Staffel 6 und Staffel 7 nach?

Bereits seit 2018 begeistert Nathan Fillion als John Nolan Millionen Fans der US-Serie The Rookie. Schließlich bringt er eine ordentliche Portion Humor mit – und sorgt mit seinen Höhen und Tiefen, die ihm als Neuling bei der Polizei von Los Angeles widerfahren, für einen abwechslungsreichen Plot. So schafft es The Rookie bei Moviepilot auf stolze 7,3 von 10 Punkten.

Mittlerweile gibt es 7 volle Staffeln, sowohl in den USA als auch in Deutschland bei WOW. Hierzulande schauen wohl die meisten Fans beim größten Streaming-Dienst Netflix. Dort sind aber lediglich 5 Staffeln in Katalog, wobei Staffel 5 eben erst bei Netflix gelandet ist. Viele haben sie bald durchgeschaut und fragen sich deshalb, wann die 6. Staffel und die 7. Staffel von The Rookie endlich zum Streamer kommt.

Wann kommt The Rookie Staffel 6 und 7 endlich zu Netflix?

Da The Rookie Staffel 5 gerade erst am 16. Mai 2025 zu Netflix und Amazon Prime kam, wird es wohl eine ziemlich lange Wartezeit. Zwischen Staffel 4 und Staffel 5 verging weit über ein Jahr. Wir rechnen mit Staffel 6 bei The Rookie frühestens 2026.

Wo kann ich The Rookie Staffel 6 und 7 schon streamen?

Staffel 6 ist bei WOW * und auch bei Disney+ * im Abo verfügbar. Anfang des Jahres lief sie zudem bei ZDFneo zu Ende und ist daher bereits komplett und kostenlos in der ZDF-Mediathek zu streamen. Eine kleine Vorwarnung: Staffel 6 ist mit 10 Episoden nur halb so lang wie alle anderen Staffeln und somit ein kürzeres Binge-Vergnügen.

Staffel 7 startete erst im Januar 2025 und ging kürzlich mit einem fulminanten Finale zu Ende. Wir haben für euch alles über die aktuelle Staffel 7 von The Rookie zusammengefasst. Staffel 7 hat 18 Folgen, die ihr in Deutschland alle bei WOW streamen könnt.

So geht's in Staffel 6 von The Rookie weiter

In Staffel 6 steht Nolan vor der großen Frage, ob er seine Verlobte, die Feuerwehrfrau Bailey, heiraten wird. Während er sich mit dieser Entscheidung beschäftigt, sieht er sich einer neuen Bedrohung gegenüber: Ein mysteriöser Bösewicht und seine maskierten Söldner:innen setzen Los Angeles zu und haben es auf Nolans LAPD-Einheit abgesehen.

