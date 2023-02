Wann kommt Ant-Man 3 zu Disney+? Der Streaming-Start lässt sich schon ungefähr voraussagen

Thor 4, Black Panther 2 und weitere MCU-Filme landeten kurz nach Kinostart bei Disney+. Wir geben euch eine Einschätzung, wann auch Ant-Man 3 im Abo zu streamen sein wird.

Die 5. Phase des Marvel Cinematic Universe hat endlich begonnen. Seit dem 15. Ferbruar könnt ihr Ant-Man and the Wasp: Quantumania auf der großen Leinwand bestaunen und euch in ein schräges Sci-Fi-Abenteuer mit der Ant-Familie stürzen, das zugleich den multiversalen Schurken Kang (Jonathan Majors) als neue Bedrohung der Multiverse Saga vorstellt.

Wann startet Ant-Man 3 bei Disney+? Diese Frage stellen sich nicht nur Marvel-Fans, die den Film bisher noch nicht sehen konnten, sondern auch jene, die es kaum erwarten können, den MCU-Blockbuster nochmal im Heimkino zu erleben. Ein exakter Start steht zwar noch nicht fest, aber wir verraten euch den ungefähren Termin.

Wann kommt Ant-Man and the Wasp: Quantumania zu Disney+?

Die letzten fünf Filme des MCU landeten zügig nach ihren Kinostarts im Abo von Disney+. Noch gibt es zwar keinen konkreten Termin für den Streaming-Release von Ant-Man 3. Mit Blick auf die Zeitfenster zwischen Kino und Disney+ Start der vergangenen Marvel-Filme lässt sich bereits gut einschätzen, wann es endlich so weit sein könnte.

Schaut euch hier den deutschen Trailer zu Ant-Man 3 an:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - Trailer 2 (Deutsch) HD

Schauen wir uns einmal genauer an, wie viele Tage nach Kinostart die letzten 5 MCU-Blockbuster bereits bei Disney+ gelandet sind:

Sollte Ant-Man and the Wasp dem Beispiel der letzten MCU-Filme folgen, wird er bereits im April oder Mai 2023 für alle Disney+ Abonnent:innen ohne Zusatzkosten streambar sein.



Ein Disney+ Start Ende April ist durchaus denkbar. Denn bereits am 3. Mai startet mit Guardians of the Galaxy 3 schon der nächste MCU-Film in den Kinos.

Absolut schräger Sci-Fi-Wahnsinn: Darum ist Ant-Man 3 so wichtig für das MCU

In Ant-Man and the Wasp: Quantumania wird die Ant-Familie rund um Scott Lang (Paul Rudd) und Hope van Dyne (Evangeline Lilly) aus rätselhaften Gründen in die Quantenebene gesogen. In dieser subatomaren Welt, die zugleich als Knotenpunkt verschiedener Realitäten gesehen werden kann, befindet sich auch der Bösewicht Kang.

Disney Kang der Eroberer

Eine mutliversale Variante von Kang lernten wir bereits in der Serie Loki kennen. Diese hier ist jedoch weniger friedliebend und ein grausamer Eroberer, der die in der Quantenebene lebenden Wesen unterjocht. Aber Kang wird nicht nur im 3. Ant-Man-Film Angst und Schrecken verbreiten. Er wird wie einst Thanos als Bösewicht die gesamte Multiverse Saga und damit die MCU-Filme der kommenden 3 Jahre verbinden.

Einen Schurken wie Kang hat das MCU bisher noch nie gesehen. Dieser kann nämlich durch die Zeit und verschiedene Universen reisen und existiert in unzähligen Varianten aus unterschiedlichen Realitäten.

Bereits in der im Sommer startenden 2. Staffel von Loki werden neue Kang-Varianten zu sehen bekommen. Und spätestens in Avengers 5: The Kang Dynasty werden sich die Kangs des Multiversums endgültig als größte Gefahr für Zeit und Raum etabliert haben.

