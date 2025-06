Wann kommt Countdown Folge 4 zu Amazon? Stirbt [Spoiler]?

Drei Folgen der Thriller-Serie Countdown gibt es ab sofort bei Amazon Prime Video zu streamen. Wann kommt die nächste Folge und stirbt bereits jetzt eine wichtige Figur?

Bei Amazon Prime Video startete gerade der perfekte Nachschub für alle Fans von knackigen Thrillern, kernigen Helden und Jensen Ackles. Fünf Jahre nach dem Supernatural-Finale ist der ehemalige Dean Winchester-Darsteller erstmals in einer Hauptrolle zu sehen, als Mark Meachum in Countdown. Drei Folgen sind bereits erschienen. Wir sagen euch, wann Nachschub kommt und wie der Cliffhanger aufgelöst werden könnte.

Wann kommt Countdown Folge 4 und alle weiteren Episoden zu Amazon?

Die harten Fakten: Die 1. Staffel von Countdown hat insgesamt 13 Episoden, die wöchentlich bei Amazon Prime Video in der Flatrate * erscheinen. Zur Premiere am 25. Juni kommen direkt die ersten drei Folgen auf einen Schlag. Nachschub gibt es jeden Mittwoch. Hier sind die exakten Daten der Veröffentlichung und alle Folgentitel, die bereits bekannt sind – Folge 4 haben wir hervorgehoben:

Countdown, Folge 1: Mittwoch, 25. Juni 2025, Teeth in the Bone

Countdown, Folge 2: Mittwoch, 25. Juni 2025, Dead Lots of Time

Countdown, Folge 3: Mittwoch, 25. Juni 2025, Happy Birthday Final

Countdown, Folge 4: Mittwoch, 2. Juli 2025, Bite 'Em Down

Countdown, Folge 5: Mittwoch, 9. Juli 2025, Blurred Edges

Countdown, Folge 6: Mittwoch, 16. Juli 2025, A Needle or a Bullet

Countdown, Folge 7: Mittwoch, 23. Juli 2025

Countdown, Folge 8: Mittwoch, 30. Juli 2025

Countdown, Folge 9: Mittwoch, 6. August 2025

Countdown, Folge 10: Mittwoch, 13. August 2025

Countdown, Folge 11: Mittwoch, 20. August 2025

Countdown, Folge 12: Mittwoch, 27. August 2025

Countdown, Folge 13: Mittwoch, 3. September 2025

Das Finale läuft somit erst im September und wir haben den ganzen Sommer über etwas von Jensen Ackles neuem Thriller.

Überlebt [Spoiler] den fiesen Cliffhanger?

Die 3. Folge von Countdown endet mit einem deftigen Cliffhanger. Ein Mitglied des Teams wird angeschossen und klappt zusammen. Aus der Amazon-eigenen Vorschau zu Folge 4, die am Ende der Episode läuft, lässt nicht herauslesen, ob Damon Drew (CSI-Star Jonathan Togo) überlebt.

Eine bittere Erkenntnis gibt es aber: Bei der Film- und Serien-Datenbank IMDb wird der Schauspieler Jonathan Togo nur für vier Episoden gelistet. Wir wissen, dass Folge 4 seinen Überlebenskampf im Rettungswagen zeigen wird und Krankenhaus-Szenen beinhaltet. Daraus lässt sich schließen, dass er in Folge 4 entweder stirbt oder – zuletzt stirbt die Hoffnung – überlebt und das Team aus anderen Gründen verlässt. So oder so wird es eine emotionale Folge werden.

Nach Countdown gibt Jensen Ackles übrigens eine Supernatural-Reunion

Mark Meachum ist nicht die einzige Rolle, an der Jensen Ackles derzeit arbeitet. In The– Boys, der blutigen Superhelden-Serie vom Supernatural-Schöpfer Eric Kripke, wird es in der kommenden 5. Staffel ein kleines Supernatural-Revival geben. Auch seine zwei Co-Hauptdarsteller aus Supernatural, Jared Padalecki (Sam Winchester) und Misha Collins (Castiel) werden gemeinsam mit ihm einen Auftritt haben.

