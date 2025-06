Vor Kurzem ging die wöchentliche Veröffentlichung von The Rookie Staffel 6 bei Disney+ zu Ende. Wann können wir mit Staffel 7 rechnen und wo gibt es sie schon zu sehen?

In Deutschland ist The Rookie bei fast allen großen Streaming-Anbietern wie Netflix, Amazon und WOW vertreten – allerdings mit unterschiedlich vielen Staffeln. Bei Disney+ gab es ab Dezember 2024 wöchentlich die Folgen der verkürzten 6. Staffel neu im Programm und mittlerweile sogar gratis zu streamen. Wir spekulieren, wann Nachschub kommt.

Wann kommt The Rookie Staffel 7 zu Disney+?

Wenn ihr The Rookie bevorzugt bei Disney+ streamt, dann müsst ihr euch noch eine ganze Weile gedulden. Da die 6. Staffel erst Ende 2024 bei Disney+ startete, gehen wir davon aus, dass die 7. Staffel frühestens Ende 2025 zu Disney+ kommen wird.

Aber es gibt auch gute Nachrichten. Wenn ihr den Streamer wechselt, werdet ihr jetzt schon fündig.

Wo kann ich The Rookie Staffel 7 jetzt schon schauen?

The Rookie Staffel 7 ging Anfang Januar 2025 in den USA los und seit dem 24. Januar 2025 sind die neuen Folgen auch wöchentlich synchronisiert auf Deutsch bei WOW zu streamen *. Für die brandneuen The Rookie-Folgen, egal ob auf Englisch oder Deutsch, braucht ihr also ein WOW-Abonnement.

Dort findet ihr aktuell bereits die ersten sechs Folgen von Staffel 7 auf Deutsch und zwei weitere in der englischen Originalfassung. Die Originalfassung erscheint immer zwei Wochen früher als die Synchronisation.

Wie geht es in Staffel 7 weiter?

Die 7. Staffel fängt dort an, wo Staffel 6 aufgehört hat. Das LAPD ist weiterhin auf der Suche nach den entflohenen Schwerverbrechern Jason Wyler (Steve Kazee), dem Ex-Mann von Bailey Nune (Jenna Dewan) und seinem Ausbruchskollegen Oscar Hutchinson (Matthew Glave). Das führt zu einigen Spannungen beim Ehepaar John (Nathan Fillion) und Bailey, die nicht ganz so legale Methoden der Verbrecherjagd anwendet.

Weitere größere Storylines betreffen die beiden neuen Rookies, die Tim (Eric Winter) und Lucy (Melissa O'Neil) zugeteilt werden sowie Tim und Lucy selbst. Bei Chenford fliegen nämlich nach der schmerzhaften Trennung immer noch die Funken. Tim-Darsteller Eric Winter hat mittlerweile auch endlich erklärt, warum sich die beiden in The Rookie Staffel 6 wirklich getrennt haben.

Am wenigsten kommen übrigens Netflix-Abonnent:innen auf ihre Kosten. Dort warten wir vergeblich seit über einem Jahr auf Nachschub. Vier Staffeln stehen zur Verfügung. Sogar im Free-TV bei ZDFneo und in der ZDF-Mediathek gibt es bereits Staffel 5 und seit neustem auch Staffel 6.