Warum ist Daredevil nicht in Deadpool & Wolverine? Macher verraten, warum Ben Affleck in dem Marvel-Film fehlt

In Deadpool & Wolverine feiert Jennifer Garner ihre große Marvel-Rückkehr als Elektra. Doch warum ist Ben Afflecks Daredevil nicht zurückgekehrt? Die Autoren des Films liefern die Antwort.

Nachdem Ryan Reynolds sämtliche Cameos in Deadpool & Wolverine offiziell publik gemacht hat, können die kreativen Köpfe hinter dem Marvel-Blockbuster endlich auch über die Entstehung des Films sprechen. Ein großes Thema sind dabei vor allem die ganzen "Was wäre, wenn ...?"-Szenarien wie ein Cameo aller Avengers.

Vermutlich haben die wenigsten Fans damit gerechnet, dass wir in Deadpool & Wolverine tatsächlich alle großen Stars aus dem Marvel Cinematic Universe in einer Szene auf der großen Leinwand sehen. Doch bei einer bekannten Figur verwundert es durchaus, dass sie nicht auftaucht: Daredevil – und zwar gespielt von Ben Affleck.

Keine Elektra-Daredevil-Reunion: Deadpool & Wolverine-Macher verraten, warum Ben Affleck nicht auftaucht

Da Jennifer Garner in Deadpool & Wolverine als Elektra zurückkehrt, hätte sich definitiv auch ein Daredevil-Cameo angeboten. Zwei bei Fans und Kritik in Ungnade gefallene Marvel-Held:innen erhalten eine zweite Chance, indem sie Deapdool und Wolverine beim Kampf gegen das Böse unter die Arme greifen. Es sollte nicht so sein.

20th Century Studios Elektra vs. Daredevil

Warum taucht Afflecks Daredevil nicht in Deadpool & Wolverine auf? IndieWire hat Rhett Reese and Paul Wernick gefragt, welchen Star sie nicht für den Film gewinnen konnten. Die Antwort der beiden Drehbuchautoren offenbart:

Reese: Ich glaube, alle, die wir gefragt haben, haben ja gesagt.

Wernick: Wir wollten Daredevil.

Reese: Wollten wir Ben [Affleck] holen? Wir haben Ben jedoch nie gefragt, glaube ich.

Wernick: An irgendeinem Punkt stand Ben auf der Liste.

Reese: Er stand auf der Liste, aber ich glaube nicht, dass er jemals auf den Drehbuchseiten auftauchte oder wir ihn tatsächlich fragten.

Ein weiterer Star aus dem Daredevil-Film von 2003 hat es trotzdem in Deadpool & Wolverine geschafft

Auch wenn Ben Afflecks Daredevil auf der Liste der Deadpool & Wolverine-Autoren stand: Allzu große Prio hatte er offenbar nicht. Somit hat es nur Jennifer Garners Elektra in den Multiversums-Kracher geschafft. Wobei, wenn wir es genau nehmen, gibt es noch einen zweiteren Daredevil-Star, der in Deadpool & Wolverine auftaucht: Jon Favreau.

Im MCU ist Favreau als Happy Hogan (und Regisseur der ersten beiden Iron Man-Filme) bekannt. 2003 erweckte er aber eine andere Marvel-Figur zum Leben, nämlich Franklin Nelson, der sich mit Matt Murdock aka Daredevil als Anwalt zusammenschließt. Favreau spielt in Deadpool & Wolverine allerdings nicht Franklin, sondern Happy.

Deadpool & Wolverine läuft seit dem 24. Juli 2024 in den deutschen Kinos.