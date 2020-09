Was?!: Matthias Schweighöfer dreht Zombiefilm für Netflix

Netflix plant gerade sein eigenes The Walking Dead. Aus Zack Snyders Army of the Dead soll ein ganzes Franchise werden. Matthias Schweighöfer dreht einen passenden Prequel-Film.

Auf der Suche nach dem nächsten großen Marke ist Netflix offenbar fündig geworden. Aus Zack Snyders Zombie-Horror Army of the Dead soll nun ein ganzes Franchise werden. Geplant ist bereits eine zusätzliche Anime-Serie sowie ein Live-Action-Prequel. Als Regisseur fungiert dabei Matthias Schweighöfer.

Ja, ihr habt richtig gelesen: Matthias Schweighöfer inszeniert ein Prequel zu einem Zombiefilm von Zack Snyder auf Netflix. Das hört sich zuerst ziemlich ziemlich abwegig an, doch tatsächlich steckt mehr hinter der Verbindung beider Filmschaffenden. Schweighöfer gehört nämlich dem Ensemble von Army of the Dead an.

Matthias Schweighöfer dreht Prequel zu Army of the Dead

Der Prequel-Film dreht sich um die von ihm verkörperte Figur, wie Variety berichtet. Diese trägt den Namen Ludwig Dieter und gehört zu einer Gruppe von Menschen, die in der Zombie-Apokalypse um ihr Überleben kämpfen. Schweighöfer wird das Army of the Dead-Prequel also nicht nur in Szenen setzen, sondern auch als Hauptdarsteller fungieren.

© Netflix Der Cast von Army of the Dead

Die Anime-Serie, betitelt als Army of the Dead: Lost Vegas, knöpft sich derweil das Schicksal von Dave Bautistas Figur vor und ist somit auch vor den Ereignissen von Army of the Dead angesiedelt. Zack Snyder ist als Regisseur von zwei Episoden der Serie gesetzt. Als Showrunner fungiert Jay Oliva, der ebenfalls zwei Episoden inszeniert.

Der Cast von Army of the Dead setzt sich derweil - abseits von Matthias Schweighöfer und Dave Bautista - aus folgenden Namen zusammen: Ella Purnell, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Huma Qureshi, Omari Hardwick, Tig Notaro, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Raúl Castillo, Nora Arnezeder und Samantha Win.

Army of the Dead soll 2021 seine Premiere auf Netflix feiern. Wie der Zeitplan für den Schweighöfer-Film und die Anime-Serie aussieht, ist bisher unklar.

The Walking Dead-Ersatz auf Netflix: Wie gut ist Kingdom?

In dieser Minifolge unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber - auch bei Spotify - geben wir einen kurzen Einblick in die beste Zombieserie bei Netflix:

Kingdom bringt endlich frischen Wind ins Zombiegenre. Das Horror-Action-Epos im historischen Setting braucht sich nicht vor The Walking Dead oder auch Game of Thrones verstecken. Warum? Das erzählen euch Andrea und Max im Streamgestöber-Check.



