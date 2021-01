Weg mit den Phantastischen Tierwesen, her mit der Harry Potter-Serie

Eine Harry Potter-Serie ist in Planung und das wird auch Zeit. Die Phantastischen Tierwesen haben die Erwartungen nie erfüllt. Wir Fans brauchen neuen Stoff.

Kaum etwas bringt mich dazu, in meinen Geschwisterchat ein Emoji mit explodierendem Kopf zu posten. Die offenbar von Warner und HBO geplante Harry Potter-Serie tut es. Denn ich bin gierig, ausgehungert und maßlos frustriert vom gegenwärtigen Zustand dieses Franchise.

Fast 10 Jahre sind vergangen seit Die Heiligtümer des Todes Teil 2 und alles, was wir haben, sind 2 lumpige Phantastische Tierwesen-Filme.

Es geht in diesem - wirklich optimistischen - Harry Potter-Artikel um ...

... den lähmenden Ballast der Tierwesen-Reihe.

... das belebende Neustart-Potential einer Harry Potter-Serie.

Die Fantastic Beasts-Filme, die ja durchaus Begeisterte fanden, hab ich mir anfangs noch schöngeredet. Inzwischen reagiere ich auf Erwähnungen gereizt. Es wird Zeit. Zeit für etwas ... einfach etwas anderes, ohne Eddie Redmayne und den Niffler (Ja, er ist wirklich süß).

Ich habe keine Lust auf den x-ten Rewatch der Harry Potter-Reihe und Gespräche, die anfangen mit "Und gucken wir die Tierwesen-Filme auch ... ?" und aufhören mit "Hm ja okay, wir haben ja nichts anderes." Eigentlich will ich gar nicht weiter auf diese Reihe eintreten, denn das macht sie schon selber genug. Aber *atmet durch* hier sind:



2 Dinge, die mich wirklich an der Tierwesen-Reihe stören

Sie bauen eine Prequel-Reihe um einen Protagonisten, der kaum weiter entfernt sein könnte von den Figuren und dem Setting der Hauptreihe - und dann krümmen sie das mutige Konzept schon im zweiten Film so weit, dass doch ein junger Dumbledore durchs Hogwarts-Tor laufen kann. Sorry, ich verstehe es nicht.

Der Schurke Grindelwald, das wahrscheinlich spannendste Element der Reihe, wird von drei verschiedenen Schauspielern dargestellt. Das ist nicht nur die Schuld der Verantwortlichen, aber das Management der Johnny Depp-Krise war unterirdisch.

Die Reihe ist zudem mit 5 Filmen veranschlagt, wovon erst 2 veröffentlicht sind und einer derzeit gedreht wird. Wenn das so weiter geht, verbringen wir noch eine Ewigkeit mit Sequels, die beim Potter-gierigen Publikum längst nicht das Interesse der Hauptreihe wecken. Kein Film aus dem Universum spielte weniger ein als Tierwesen 2.

Dieser Klotz am Bein des Harry Potter-Franchise wird immer schwerer. Dabei möchte der Franchise-Hippogreif doch nur seine Flügel spannen und abheben. Der 10-Jahres-Tierwesen-Plan, seine schlechte Konzeption und die Skandale lenken ab vom eigentlichen Potential der Wizarding World, die noch ein Wizarding Dorf ist. Gerade im Verhältnis zu ihren Möglichkeiten und Konkurrenz-Franchises. Selbst Jurassic World hat eine Serie.

Warum die Harry Potter-Serie so große Hoffnung macht

Ich will HBO und Warner einfach nur zurufen: Sperrt die Tierwesen weg in Newt Scamanders Koffer und kümmert euch um die Serie. Die noch sehr kleine Aussicht ist ein Schein am Ende des Tunnels, ein Neustart oder wenigstens eine Neuorientierung.

Zur Vergegenwärtigung: Eine der beliebtesten Fantasy-Welten würde auf die populärste Erzählform der Gegenwart und einen Streaming-Sektor treffen, in den so viel Geld fließt wie nie zuvor. Serien werden mittlerweile auf Blockbuster-Niveau produziert, sind aber durchlässiger für diversere Figuren, Themen, Erzählformen und Lebenswelten. Was alles möglich wäre ...

Der nächste Schritt von Harry Potter: Welche Serien könnten wir kriegen?

Zu Recht wird als Vorbild für wachsende Universen wie Harry Potter immer Star Wars herangezogen. Denn in der Vergangenheit machte Star War dieselben Fehler: Die ersten Spin-offs waren ein bizarres Holiday Special und zwei Filme über Ewoks. Ewoks, die Niffler von Star Wars.

In der Gegenwart eint The Mandalorian bei Disney+ die nach Star Wars 9 gespaltenen Fanlager. Die Serie kommt größtenteils ohne große Franchise-Gesichter aus und erzählt eine kleine, gänzlich unerwartete Geschichte. Worauf ich hinaus will: Es wäre ein Fehler, die eine große Harry Potter-Serie zu erwarten. Wir können auch klein anfangen.

Ein paar Vorschläge:

Eine Workplace-Sitcom im Stil von Scrubs im Zauberei-Ministerium - im Büro gegen den Missbrauch von Muggelartefakten?

Ein Familien-Drama über die Lestranges im Stil von Succession.

Eine Zeichentrick-Serie über Hippogreife - von mir aus auch über Niffler.

Ein große Lösung wäre eine Serie über die Jugend von Severus Snape und Lily Potter - im Schatten des Aufstieges von Voldemort.

Wir haben hier 16 weitere Ideen für Harry Potter-Spin-offs aufgeschrieben.

Näher an einer Harry Potter-Serie waren wir nie zuvor

Es stimmt, die Berichte der gut informierten Branchenblätter handeln letztlich nur davon, dass sich ein paar Verantwortliche von Warner mit Kreativen trafen, um über Ideen für eine Harry Potter-Serie zu quatschen. (Nichts anderes tun die Fans seit Jahren.) Wegen einer komplizierten Rechte-Situation würde die Serie wohl frühestens 2025 kommen.

Trotzdem, näher an einer Harry Potter-Serie waren wir bisher nie. Allein die Aussicht ist Gold wert. Ich wiederhole mich: Es war ein enttäuschendes erstes Jahrzehnt seit Heiligtümer 2 im Sommer 2011. Die Magie beim Rewatch der alten Filme hält auch nicht ewig.

Zudem wächst eine neue Generation Harry Potter-Fans heran. Die Fans, die mit Harry Potter aufgewachsen sind, kommen oder sind mittlerweile in einem Alter, in dem sie ihren eigenen Kindern die Geschichten zeigen und vorlesen. Genug Zeit wurde verschwendet. Es wird Zeit, dass die Wizarding World wieder blüht.

Was erwartet ihr von dem Harry Potter-Verse?