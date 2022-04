Wer hat das Marvel-Universum zerstört? Doctor Strange-Star Benedict Cumberbatch nennt den Schuldigen

Doctor Strange wird beschuldigt, in Spider-Man: No Way Home das MCU ruiniert zu haben. Benedict Cumberbatch schiebt einem Marvel-Kollegen die Schuld zu.

Spider-Man: No Way Home hat jede Menge Fragen aufgeworfen. Etwa, warum er keine Oscar-Nominierung bekam. Oder wer an der MCU-Zerstörung im Film schuld ist. Für viele ist es Doctor Strange. Darsteller Benedict Cumberbatch zerrt aber Spider-Man (Tom Holland) in die Schusslinie.

Benedict Cumberbatch tadelt Spider-Man: Doctor Strange hat MCU nicht zerstört

Gegenüber Total Film nahm der oscarnominierte Cumberbatch seinen MCU-Helden in den Schutz und erklärte das so:

Wir alle lieben [Spider-Man-Alter Ego] Peter Parker, aber können wir mal zurückspulen zu dem Punkt, an dem er den Zauber sechsmal unterbricht? [Und für Doctor Strange] ist es nicht nur Arroganz, es ist ein kalkuliertes Risiko. Wir werden sehen, wohin ihn das führt.

Zur Erinnerung: In Spider-Man: No Way Home fabriziert Strange auf Peter Parkers Bitte einen realitätsverändernden Zauber, der das MCU ins Chaos stürzt. Nicht nur Bösewichte aus anderen Universen machen sich plötzlich in New York breit, sondern auch die Spideys von von Andrew Garfield und Tobey Maguire schauen vorbei, obwohl sie hier gar nicht hingehören.



Wann sehen wir MCU-Zauberer Doctor Strange im Kino wieder?

Benedict Cumberbatch drückt es richtig aus: Wen die MCU-Mächtigen für das Chaos verantwortlich machen, werden wir sehen. Doctor Strange in the Multiverse of Madness kommt am 4. Mai 2022 in die Kinos.

