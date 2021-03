Wie ein neuer Star Wars-Film: Disney+ schenkt uns in 4 Wochen eine bombastische Rückkehr mit lauter Fanlieblingen

Star Wars-Fans müssen nicht ewig auf neue Filme warten: Auf Disney+ erwartet sie schon in 4 Wochen ein grandioses Wiedersehen mit vielen Fanlieblingen.

The Mandalorian Staffel 3, The Book of Boba Fett oder neue Obi-Wan-Abenteuer inklusive Luke Skywalker: Star Wars-Fans können sich in nächster Zeit auf jede Menge Serienfutter freuen. An der Filmfront sieht es da eher mau aus - bis jetzt: Laut Disney+ erwartet uns zum Start der Disney+-Serie Star Wars: The Bad Batch nämlich mit satten 70 Minuten Laufzeit eine Pilotfolge im Filmformat. Und wie wird es in sich haben, wenn wir nach dem neuen Trailer urteilen können.

Entdeckt das riesige Star Wars-Universum auf Disney+ Zu Disney+ Mit Obi-Wan und Co.

Schaut hier den brandneuen englischen Trailer zu Star Wars: The Bad Batch auf Disney+

Star Wars The Bad Batch - S01 Trailer (English) HD

70 Minuten Star Wars-Film: The Bad Batch schließt an heißgeliebte Serie an

Die neue Star Wars-Serie ist die Kopfgeburt von Star Wars: The Clone Wars-Schöpfer Dave Filoni und schließt beinahe nahtlos an dessen Animationswerk an: Die Klonkriege sind vorbei, das fiese Imperium baut seine Herrschaft auf und ehemalige Klonsoldaten wie die Elitetruppe Clone Force 99 müssen sehen, wo sie bleiben. Im Zweifelsfall an vorderster Front.

Denn die mutierte Bande mit unvergleichlichen Kampftalenten um Anführer Hunter, Brutalo Wrecker, Scharfschütze Crosshair, Mastermind Tech und Neuzugang Echo wird keine ruhige Kugel schieben. Die schon in der 7. Staffel The Clone Wars eingeführten Krieger setzen ihre Fähigkeiten weiter in brandgefährlichen Aufträgen, während sie von imperialen Fieslingen wie (Groß-)Moff Tarkin verfolgt werden. Die Serie folgt außerdem einer weiteren Tradition.

Star Wars-Tradition: Pilotfilm gibt Disney+-Startschuss

Mit prallen 70 Minuten gleich mal die neue Staffel einzuläuten, ist nämlich ebenfalls ein von The Clone Wars übernommenes Konzept: Auch dort gab ein längerer Pilotfilm den Startschuss zur Serie. Womöglich ist diese Länge für The Bad Batch aber auch einfach notwendig: Uns erwarten nämlich ein großes Wiedersehen mit alten Lieblingen.

Her mit den Filmen: Disney verbummelt beste Star Wars-Trilogie

Wiedersehen auf Disney+: In Star Wars: The Bad Batch kehren viele Fanlieblinge zurück

© Disney Grobian Wrecker ist immer für eine Prügelei zu haben

Der Trailer zeigt es bereits: Neben den hartgesottenen Mutantenkämpfern kehrt außerdem The Clone Wars-Held Captain Rex und Kopfgeldjägerin Fennec Shand zurück, die sich kürzlich erst in The Mandalorian Staffel 2 an der Rettung eines gewissen Baby Yoda beteiligte. Ein weiteres Wiedersehen kündigt sich über die Tonspur des Trailers an ("Die Klonkriege sind vorbei!").

So laufen die Bad Batch-Helden offenbar auch einem gewissen Saw Gerrera über den Weg, den wir nach den Star Wars-Animationsserien auch als grobschlächtigen Rebellenführer in Star Wars: Rogue One gesehen haben. Die Familie ist wieder beisammen, sozusagen. Nur über eine Figur herrscht bisher Stirnrunzeln.

Wer ist das mysteriöse Kind im Star Wars: The Bad Batch-Trailer?

Unterwegs scheint Clone Force 99 nämlich einem blondgelockten Kind namens Omega zu begegnen, dass sie bereits alle mit Namen kennt. Um wen es sich dabei handelt, ist bisher noch nicht bekannt. Beim Serien-Start am 4. Mai 2022 wird Star Wars The Bad Batch allerdings eine ganze Filmlänge Zeit haben, uns alles genauestens zur erklären.

Vor The Bad Batch: Star Wars-Podcast über The Mandalorian Staffel 2

© Di The Bad Batch im Gespräch mit Omega

In der 2. Staffel von The Mandalorian tauchen zahlreiche beliebte Star Wars-Figuren auf. Macht das die Serie besser? In dieser Folge von Streamgestöber diskutieren wir die Frage.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dafür spricht Jenny mit den beiden Star Wars-Experten Yves und Matthias. Im Podcast erfahrt ihr nicht wichtige Hintergrundinfos über die Gastauftritte. Wir diskutieren auch, ob sich Staffel 2 steigert und was uns in Staffel 3 erwartet.



*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.