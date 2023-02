WOW-Abos im Angebot: Den besten Actionfilm 2022 und Horror-Sensation The Last of Us jetzt zum halben Preis streamen

Passend zum bevorstehenden Valentinstag hat der Sky-Streamingdienst WOW seinen Abo-Preis für Filme und Serien auf sechs Monate halbiert.

Monatlich kostet das WOW-Abo für Filme und Serien normalerweise 14,98 Euro, doch im Rahmen der aktuellen Aktion werden bei WOW derzeit nur 7,49 Euro * für sechs Monate fällig. Das vergünstigte Angebot läuft sogar noch ein paar Tage über den Valentinstag hinaus, nämlich bis zum 19. Februar.

Damit ist das Angebot sogar um 50 Cent günstiger als das ausschließlich auf Serien beschränkte Abonnement für 7,99 Euro, nur dass es eben noch zahlreiche Filme zusätzlich zum vergünstigten Abo-Preis obendrein gibt. Auch zum Valentinstag sind die Genres natürlich nicht auf Liebesfilme begrenzt, sondern es ist für jeden etwas dabei.

Halber Preis: Diese Top-Filme und Serien gibt es bei WOW

Bei WOW gibt es viele aktuelle Blockbuster bereits kurze Zeit nach der Aufführung im Kino, wie beispielsweise den besten Action-Film 2022 in Form von Top Gun: Maverick. Insgesamt verspricht das Abo über 1.000 der beliebtesten Filme.

Weitere aktuelle Blockbuster im Abo von WOW sind der Action-Thriller Ambulance von Michael Bay mit Jake Gyllenhaal und Yahya Abdul-Mateen II oder Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter von Colin Trevorrow mit Chris Pratt und Bryce Dallas Howard.



Enthalten sind zudem teils exklusive und preisgekrönte Top-Serien von HBO, Sky Originals oder Warner TV. Ganz aktuell mit dabei ist beispielsweise das Zombie-Survival-Drama The Last of Us, das mancherorts bereits als "die beste Videospiel-Verfilmung aller Zeiten" gehandelt wird. Auch House of the Dragon, die Prequel-Serie zu Game of Thrones, ist bei WOW beispielswiese mit an Bord.

6 Monate die besten Serien: Das ist die Vertragslaufzeit bei WOW

Serien lassen sich bei WOW auch parallel zum US-Start und zudem auf zwei Geräten gleichzeitig streamen. Dafür ist die Bildqualität allerdings bei WOW immer auf Full-HD-Auflösung begrenzt.

Die Mindestvertragslaufzeit beträgt derweil sechs Monate und das Abonnement kann erstmalig zum Ende der Mindestvertragslaufzeit, danach monatlich gekündigt werden. Ab dem 7. Monat fallen dann wieder die üblichen 14,98 Euro an.



