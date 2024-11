Yellowstone-Trailer verrät, wie erbarmungslos Staffel 5 weitergeht: in Folge 10 steht bereits die "Guillotine" bereit

Yellowstone ist wieder gestartet und nach dem radikalen Staffel 5-Midseason-Auftakt zeigt uns ein neuer Trailer den Fahrplan für die restlichen Folgen.

Yellowstone ist mit Staffel 5 zurückgekehrt und auch in Deutschland im Stream angekommen. Die Rückkehr ist mit Folge 9 über die Bühne gegangen, nun bleiben fünf weitere Episoden, um das Finale der Season zu erreichen. Nachdem klar ist, wie Kevin Costner aus der Serie verabschiedet wurde, werden die Samthandschuhe verbrannt und es herrscht Krieg. Das zumindest macht ein neuer Trailer deutlich.



Yellowstone verspricht ein Staffel 5-Finale, das brutal Vergeltung übt

Auch wenn die Wut der Yellowstone-Fans zu spüren ist, hat die Westernserie die bestmögliche Lösung für John Duttons Abschied gefunden: Einen radikalen Schritt, der den Zorn zur Triebfeder der Figuren macht und die 5. Staffel in den nächsten Folgen eskalieren lassen dürfte. Der neue Staffel-Trailer nach Folge 9 verspricht genau das:

Schaut hier den Yellowstone-Trailer für die restlichen Folgen von Staffel 5

Yellowstone - S05 Trailer 2 (English) HD

Beth (Kelly Reilly) glaubt, dass ihr ohnehin schon verhasster Bruder Jamie (Wes Bentley) für das Schicksal ihres Vaters verantwortlich ist. Womit sie natürlich recht hat, weil Jamie seine Fixerin und Liebhaberin Sarah Atwood (Dawn Olivieri) mehr oder weniger direkt beauftragt hat, seine Probleme zu lösen. Um ihn dafür bezahlen zu lassen, holt Beth nicht nur ihren Ehemann Rip (Cole Hauser) nach Hause, sondern zieht auch ihren sonst meist neutralen Bruder Kayce (Luke Grimes) auf ihre Seite. Mit einer geballten Geschwister-Front dürfte der adoptierte Dutton-Sohn ein echtes Problem bekommen.



Die Trailer-Aussage, "du hast gewonnen, Jamie, und das Königreich gehört dir", könnte also kaum ferner der Wahrheit sein. Während Kayce sich um die Rettung der bedrohten Ranch kümmern muss, soll er Jamie Beth überlassen. Da im Video nicht nur Beth Jamie ohrfeigt, sondern auch Kayce seinen Bruder auf dessen Schreibtisch schleudert, scheint die Aufgabenverteilung aber nicht bindend zu sein. "Unsere Köpfe stecken in der Guillotine", formuliert Rip die vertrackte Situation, in der niemand mehr sicher ist.

Ein unerwartetes Hilfsangebot (samt Blutpakt) für Beth und Kayce kommt offenbar vom indigenen Vertreter Thomas Rainwater (Gil Birmingham) – nur zu welchem Preis? Wenn Beth am Telefon Sarah bedroht, scheint es zumindest nicht lange zu dauern, bis sie die verantwortliche Auftraggeberin des Schlamassels gefunden hat. "Du solltest Angst haben, ich weiß alles", verkündet Kayce am Ende unheilschwanger und zieht damit die Spannungsschraube für die Folgen 10 bis 14 an.

Wann kommt Folge 10 der 5. Staffel Yellowstone?

Da die neuen Yellowstone-Episoden wöchentlich ausgestrahlt werden, wird die nächste Folge (Episode 10 von Staffel 5) am Dienstag, dem 19. November 2024, um 20:15 Uhr bei AXN Black gezeigt werden. Wenn der Pay-TV-Sender es genauso handhabt wie mit Folge 9, dürfte die Rückkehr im Stream, z.B. im Amazon Channel von AXN Black *, sogar wieder einen Tag früher verfügbar werden: am Montag, dem 18. November, ab 12:30 Uhr. Die 14. und letzte Folge der Staffel würde dann am 16. Dezember kommen.

Die 15 Serien-Highlights im November umfassen das Finale des Netflix-Hits Arcane ebenso wie die heiß erwartete Dune-Serie. Außerdem kehren der Sci-Fi-Tipp Silo und das Western-Phänomen Yellowstone mit neuen Folgen zurück.

