Zack Snyder verrät, was er von Bildern des neuen Superman hält: "Bin ziemlich aufgeregt"

Auch wenn Zack Snyder das Superman-Zepter abgegeben hat, beobachtet er den Neustart von James Gunn voller Interesse und äußerte sich nun auch zu den ersten Bildern.

Nächstes Jahr bringt James Gunn (Guardians of the Galaxy) seinen neuen Superman ins Kino. Schauspieler David Corenswet tritt als Clark Kent in die Fußstapfen von Henry Cavill und nachdem zuletzt erste Bilder veröffentlicht wurden, äußerte sich nun auch der vorige DC-Lenker Zack Snyder zu den frühen Einblicken.

Zack Snyder wirft sein prüfendes Auge auf den neuen Superman

Vor elf Jahren startete Zack Snyder (Rebel Moon) mit Man of Steel seine Superman-Epoche. Jetzt wird er im neuen DCU von James Gunn als Regisseur des sonnenliebenden Außerirdischen abgelöst. Vor drei Monaten bekamen wir das erste offizielle Superman-Bild des Neustarts zu sehen, was viel mit Snyders Vision verglichen wurde. Weitere Schnappschüsse vom Set sorgten für Diskussionen. Nach seiner Meinung zum neuen Kostüm gefragt, verriet der Filmemacher gegenüber Comic Book :

Warner Bros. David Corenswet als neuer Superman (2025)

Ich sagen Folgendes: Lasst uns [das Superman-Kostüm] im fertigen Film sehen. Ich bin daran interessiert zu sehen, wie es als Teil der erzählten Geschichte funktioniert. Ja. Aber ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt, es zu sehen.

Auch wenn seine DC-Ära endet, zeigt Zack Snyder sich also weiterhin an den Comic-Helden interessiert und urteilt über Kostüm-Entscheidungen und Ähnliches nicht, bevor er den fertigen Film gesehen hat. Schon im April hatte er gegenüber CBR klargemacht: "Wenn die Charaktere mit Ehrfurcht behandelt werden, bin ich dabei."

Zack Snyder hat gerade seinen Director's Cut von Rebel Moon 1 und Rebel Moon 2 bei Netflix veröffentlicht.

Wann startet James Gunns neuer Superman-Film?

James Gunns Superman, der ursprünglich als Superman: Legacy angekündigt wurde, hat einen deutschen Kinostart am 10. Juli 2025. Spätestens dann wird Zack Snyder bestimmt auch wieder zu seiner Meinung gefragt.

In dem Film soll der von David Corenswet gespielte Held sein Alien-Erbe als Kal-El mit seiner menschlichen Erziehung als Clark Kent versöhnen. Doch wird Superman als uramerikanisches Bild für Wahrheit und Gerechtigkeit mittlerweile als altmodisch angesehen?