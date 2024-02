Zombie-Hit The Last of Us könnte mehr Staffeln kriegen, als erhofft – aber die Wartezeit droht Fans extrem zu enttäuschen

Der Schöpfer der The Last of Us-Spiele hat über ein Konzept für einen dritten Teil gesprochen, der mehr Serienstoff liefern kann – aber wohl erst in vielen Jahren erscheint.

Der Start der Dreharbeiten für die 2. Staffel The Last of Us steht kurz bevor. Ein aktuelles Bild hat jetzt erstmal zwei Cast-Neuzugänge geteast. Klar ist auch, dass die Story des zweiten Spiels auf zwei Staffeln aufgeteilt werden soll.

Jetzt hat The Last of Us-Schöpfer Neil Druckmann darüber gesprochen, dass er eine Idee für ein drittes Spiel hat. Ersten Annahmen zufolge dürfte aber extrem viel Zeit vergehen, bevor der Stoff für weitere Folgen der Zombie-Serie erscheint.

The Last of Us-Vorlage kann weitergehen, aber wohl nicht in naher Zukunft

Wie Comic Book berichtet, wurde jetzt eine neue Doku über die Entstehung des zweiten The Last of Us-Spiels veröffentlicht. Hier spricht Druckmann, der auch als Showrunner an der Serie beteiligt ist, darüber, dass er zumindest ein Konzept für ein drittes The Last of Us-Spiel haben soll. Bisher handelt es sich wohl noch um eine vage Idee, die Druckmann noch in dem Zombie-Universum erzählen will.

Der Schöpfer der Spiele betont aber auch, dass sein Umfeld beim Entwickler-Studio Naughty Dog keinen Druck auf ihn ausüben und ihm völlig freie Wahl für die Zukunft der Spielereihe lassen würde.

Laut Forbes dürfte ein potenzielles drittes The Last of Us-Spiel sowieso noch sehr lange auf sich warten lassen. Der Journalist Paul Tassi kommt in seinem Artikel zu dem Schluss, dass The Last of Us Teil 3 frühestens in 10 Jahren veröffentlicht werden würde. Ob ein neues Spiel dann auch mehr The Last of Us-Episoden der Serie bedeuten würde, ist noch offen. Nach Staffel 2 ist eine dritte Staffel bisher noch nicht einmal offiziell bestellt worden.

Wann startet The Last of Us Staffel 2?

Der Dreh zu den neuen Folgen der Zombie-Serie beginnt noch im Februar. Damit können wir nicht vor 2025 mit der 2. Staffel The Last of Us rechnen. Ein genaues Startdatum ist noch nicht bekannt.

