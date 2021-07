Zwei äußerst ungewöhnliche Sci-Fi-Filme: Die deutschen Kino-Highlights im Juli

Bei der Wiedereröffnung der Kinos ist der deutsche Film mit einigen spannenden Titeln vertreten. Wir haben eine Übersicht mit den Kinofilmen erstellt, auf die wir am meisten gespannt sind.

Die Kinos öffnen wieder ihre Türen! Endlich starten all die Filme, auf die wir seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren warten. Dabei handelt es sich allerdings nicht nur um große Hollywood-Blockbuster wie Godzilla vs. Kong, Fast & Furious 9 und Black Widow. Auch das deutsche Kino hat einiges zu bieten.

Damit ihr nicht von der Fülle an neuen Filmen erschlagen werdet, haben wir uns durch das Kinoprogramm der nächsten Wochen gewühlt und ein paar vielversprechende Filme ausfindig gemacht, die komplett oder zumindest zum Teil in Deutschland produziert wurden. Von Drama bis Sci-Fiction ist alles dabei.

Dan Stevens als Roboter in einer Sci-Fi-RomCom

Ich bin dein Mensch - Trailer (Deutsch) HD

Film: Ich bin dein Mensch

Kinostart: 1. Juli 2021

Bevor sich Maria Schrader mit She Said der Aufdeckung der sexuellen Missbrauchsfälle von Harvey Weinstein annimmt, bringt sie eine romantische Sci-Fi-Komödie ins Kino. Ich bin dein Mensch feierte dieses Jahr auf der Berline seine Premiere. Der Film erzählt von einer Frau, die einen Roboter zur Seite gestellt bekommt, der sie glücklich machen soll. In den Hauptrollen sind Maren Eggert und Dan Stevens zu sehen.

Düstere Science-Fiction auf den Spuren von A.I.

The Trouble with Being Born - Trailer (Deutsch) HD

Film: The Trouble with Being Born

Kinostart: 1. Juli 2021

Die deutsch-österreichische Koproduktion The Trouble with Being Born lief letztes Jahr auf der Berlinale und dürfte einige Zuschauer:innen kalt erwischt haben. Mit ihrem zweiten Spielfilm liefert Regisseurin Sandra Wollner eine ungemütliche Science-Fiction-Vision ab, die sich irgendwo zwischen Spielbergs A.I. - Künstliche Intelligenz und der klassischen Pinocchio-Geschichte wiederfindet.

Nach Marvel-Erfolg präsentiert Daniel Brühl sein Regiedebüt

Nebenan - Trailer (Deutsch) HD

Film: Nebenan

Kinostart: 15. Juli 2021

Daniel Brühl hat erst vor wenigen Wochen als Baron Zemo im Marvel-Universum für Aufsehen gesorgt. Mit Nebenan präsentiert er nun sein Regiedebüt – und das wirkt wie ein Metakommentar auf seine eigene Karriere. Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich nämlich ein Schauspieler, der kurz vor seinem internationalen Durchbruch steht und durch Berlins Kiezkneipen wandert. Gespielt wird dieser Schauspieler von Brühl.

Alexander Kluge und KHAVN testen Kinogrenzen aus

Orphea - Trailer (Deutsch) HD

Film: Orphea

Kinostart: 22. Juli 2021

Nach Happy Lamento hat sich der deutsche Filmemacher Alexander Kluge erneut mit dem philippinischen Künstler KHAVN zusammengetan, um eine Neuinterpretation der Orpheus-Geschichte ins Kino zu bringen. Der Trailer zu Orphea lässt auf eine ungewöhnliche, grenzüberschreitende Filmerfahrung hoffen. Lilith Stangenberg, die besonders in Wild von Nicolette Krebitz beeindruckte, spielt die Hauptrolle.

Zwei Sexarbeiterinnen auf der Suche nach Glück

Glück - Trailer (Deutsch) HD

Film: Glück

Kinostart: 22. Juli 2021

Glück entführt uns in die Räume eines Berliner Bordells. Hier lernen wir die Sexarbeiterin Sascha (Katharina Behrens) kennen. Als sie auf die neue, jüngere Kollegin Maria (Adam Hoya) trifft, soll sich ihr komplettes Leben verändern. Beide Frauen fühlen sich zueinander hingezogen, doch ihrer Liebe stehen die eigenen Selbstzweifel im Weg. Das Drama feierte ebenfalls auf der Berlinale seine Premiere.

Ein Schauspieler, an seiner Arbeit zu zerbrechen

Gasmann - Trailer (Deutsch) HD

Film: Gasmann

Kinostart: 22. Juli 2021

In der Gasmann verkörpert Rafael Stachowiak den Schauspieler Bernt, der am St. Paul Theater in Hamburg die Hauptrolle in dem Stück spielt, das den Titel der Gasmann trägt. Bernt gerät mit dem Regisseur aufgrund kreativer Differenzen aneinander. Zudem verschlingt ihn die Rolle, die er verkörpert. Es ist ein SS-Offizier, der zum Ende des Zweiten Weltkriegs mit einer mobilen Gaskammer durch das Land zieht.

Franka Potente erzählt die Geschichte eines Ex-Häftlings

Home - Trailer (Deutsch) HD

Film: Home

Kinostart: 29. Juli 2021

Daniel Brühl ist nicht der einzige Regiedebütant in dieser Liste. Auch Franka Potente hat sich auf den Regiestuhl gewagt. In Home erzählt sie die Geschichte eines Mannes, der nach 20 Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird und sich nun den Dämonen seiner Vergangenheit stellen muss. Quantico-Star Jake McLaughlin spielt die Hauptrolle in der deutsch-französisch-niederländischen Produktion.

Auf welche deutschen Filme freut ihr euch im Juli am meisten?