"Zwei Minuten ausgehalten. Ausgeschaltet": Der Schwarm-Publikum kritisiert Serie, aber es geht nicht um Figuren oder Story

"Hat das keiner vorher angehört?" Die ZDF-Serie Der Schwarm irritiert große Teile des Publikums mit einer schwachen Synchro. Was könnte schiefgelaufen sein?

Ihr könnt inzwischen sämtliche Folge von Der Schwarm in der ZDF-Mediathek schauen. Die wohl teuerste deutsche Serie ist gelaufen, jetzt wird Bilanz gezogen. Die Meinungen zur Frank Schätzing-Verfilmung gehen auseinander und tendieren eher ins Negative. Kritisiert wurde die Produktion von Beginn an, auch von Schätzing selbst. Bei Twitter ist der Ton noch etwas rauer. Unter den Zuschauenden kristallisiert sich ein etwas überraschender Kritikpunkt heraus.

Das Schwarm-Publikum ist von der Synchronisation genervt

Wissen müsst ihr zunächst: Der Schwarm ist zwar ein deutsches Projekt, aber eine internationale Produktion, die von verschiedenen Ländern finanziert wurde. Auch der Dreh fand nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch statt, obwohl viele deutsche Stars wie Leonie Benesch, Oliver Masucci und Klaas Heufer-Umlauf dabei sind. Heißt: Ein Großteil des deutschen Publikums erlebte die synchronisierte Fassung. Und die sorgte für Irritation und sogar Verärgerung. (Der Schwarm im Gratis-Abo als Hörbuch erleben *)

Bei Twitter stoßen wir auf etliche Kommentare, die ihren Unmut über die Synchro äußern. Für viele war die Synchronisation, also das Einsprechen der Figuren auf Deutsch, ein Grund, die Serie nicht weiterzuschauen:

Warum stört die Synchronisation in Der Schwarm?

Für die deutsche Synchronisation der Folgen war die Firma Neue Tonfilm München zuständig, die seit Jahrzehnten deutsche Fassungen für Filme und Serien herstellt und ihr Handwerk zweifellos versteht. Dass die Synchronisation von Der Schwarm bei Teilen des Publikums schlecht ankam, kann verschiedene Gründe haben. Womöglich war die Zeit begrenzt, worunter die Qualität selbstverständlich leidet. Mit Zeitdruck kämpfen deutsche Synchron-Studios seit Jahren, denn es gibt immer mehr Serien.



Ein weiterer Grund könnte sein: Die deutschen Darsteller:innen Leonie Benesch, Oliver Masucci und Klaas Heufer-Umlauf spielten auf Englisch und sprachen ihre Rollen später selber auf Deutsch ein. Es kann durchaus ungewohnt sein, die echte Stimme eines Darstellers "künstlich" mit seinem Gesicht verknüpft zu sehen. Viel wichtiger ist aber: Weder Benesch, noch Masucci und Heufer-Umlauf sind Synchro-Profis. Die Arbeit als Synchronsprecher:in ist ein eigenes Handwerk, das viele Schauspielenden gleichberechtigt beherrschen. Aber längst nicht alle.



Worum geht es in Der Schwarm?

Der Schwarm erzählt von rätselhaften Ereignissen, die die Zivilisation erschüttern. Es beginnt in den Tiefen der Ozeane und breitet sich in der ganzen Welt aus. Feindselige Wale, gefährliche Krabben und ein bis dato unbekannter Eiswurm treiben ihr Unwesen. Offenbar rächt sich die Natur an den Menschen für ihr rücksichtsloses Verhalten. Eine Gruppe aus internationalen Wissenschaftler:innen geht der Frage nach, was hinter der geheimnisvollen Schwarmintelligenz steckt.

Podcast: Ist Der Schwarm ein Millionengrab oder besser als sein Ruf?

Die ZDF-Produktion Der Schwarm hat rund 40 Millionen Euro verschlungen. Begleitet wurde die Veröffentlichung aber von viel Kritik. Sogar Bestseller-Autor Frank Schätzing holte gegen die Serie aus.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast sprechen wir deshalb über die Qualitäten der Serie. Werden hier Millionen Euro verpulvert oder kann Der Schwarm mit der großen Konkurrenz aus Hollywood mithalten? Außerdem spekulieren wir im Spoiler-Teil, ob das Finale eine 2. Staffel vorbereitet.



