1,6 Milliarden-Erfolg kehrt zurück: In 3 Wochen startet einer der größten Fantasy-Blockbuster des Jahres

Ein Fantasy-Abenteuer, das sich in drei Wochen zu neuer Größe aufschwingen will, wurde vom selben Regisseur noch einmal gedreht. Der Kinostart steht direkt vor der Tür.

Am 12. Juni 2025 startet Drachenzähmen leicht gemacht in den deutschen Kinos. Die Neuauflage kommt diesmal als "Realfilm" (natürlich weiterhin mit animierten Drachen) und soll an den enormen Fantasy-Erfolg der Original-Reihe anknüpfen.

Fantasy-Blockbuster: Drachenzähmen leicht gemacht-Remake baut auf 1,6 Milliarden-Erfolg auf

Die Dreamworks-Animationsfilme Drachenzähmen leicht gemacht (mit 495 Millionen US-Dollar weltweiten Einnahmen), Drachenzähmen leicht gemacht 2 (621 Mio) und Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt (524 Mio) spielten zwischen 2010 und 2019 zusammen weltweit 1,6 Milliarden US-Dollar ein. Diesen Fantasy-Erfolg konnte Universal natürlich nicht liegenlassen, wenn Disney schon seit Jahren Live-Action-Remakes neu auflegt.



Die Geschichte bleibt deshalb die gleiche wie im ersten Film von Drachenzähmen leicht gemacht: Wikingerjunge Hicks (Mason Thames) gehört einem Volk von Drachenjägern an, das sich seit langer Zeit mit den fliegenden Monstern bekriegt. Als der erfinderische Jugendliche allerdings einen verletzten Nachtschatten-Drachen findet, erblüht eine unerwartete Freundschaft, die alles Bisherige infrage stellt.

Die Regie beim Fantasy-Remake übernimmt erneut Dean DeBlois, der schon die animierte Trilogie inszenierte und versprach, ikonische Szenen "Einstellung für Einstellung" zurückzuholen.

Dafür zwängte sich Gerard Butler, der Wikinger-Vater Haudrauf nach seiner Sprecher-Rolle jetzt in real spielt, sogar in ein 40 Kilo schweres Wikinger-Kostüm mit falschem Bauch. Zum weiteren Cast gehören:

Mason Thames (The Black Phone) als Hicks



(The Black Phone) als Hicks Gerard Butler (Geostorm) als Haudrauf



(Geostorm) als Haudrauf Nico Parker (Dumbo) als Astrid



(Dumbo) als Astrid Nick Frost (Shaun of the Dead) als Grobian

Kommen auch Drachenzähmen leicht gemacht 2 und 3 als Remakes?

Wer fürchtet, nach dem ersten Drachenzähmen-Remakes könnte auch schon wieder Schluss sein, muss sich keine Sorgen machen: Noch vor dem Kinostart am 12. Juni wurde die "Realfilm"-Neuauflage (natürlich weiterhin mit animierten Drachen) bereits um Drachenzähmen leicht gemacht 2 verlängert, der zwei Jahre später, am 10. Juni 2027 ins Kino kommen soll. Bei einem Erfolg wird sicherlich auch Teil 3 noch bestellt.

