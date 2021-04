5 Stunden (!) krachende Marvel-Action bei Disney+: The Falcon and the Winter Soldier ist ein Muss für MCU-Fans

Bei Disney+ könnt ihr die neue Blockbuster-Serie aus dem MCU bingen. The Falcon and the Winter Soldier vereint alles, was Marvel-Fans begeistert, und bietet sogar noch mehr.

Neben den Kinofilmen nimmt das Marvel Cinematic Universe (MCU) zurzeit bei Disney+ neue Gestalt an. In Serienform werden die Superhelden-Geschichten bei dem Streamingdienst fortgesetzt, um kreative Erzählmöglichkeiten auszuschöpfen. Den Anfang machte das Highlight WandaVision, in dem das MCU mit kreativem Sitcom-Irrsinn auf den Kopf gestellt wurde.

Wer sich mehr klassische MCU-Unterhaltung wünscht, sollte die neuste Marvel-Serie bei Disney+ streamen. The Falcon and The Winter Soldier bietet Fans alle Vorzüge der Kinofilme und übertrifft diese in mancher Hinsicht sogar.

The Falcon and the Winter Soldier ist wie ein 5 Stunden langer MCU-Blockbuster

Nach dem experimentellen Konzept von WandaVision stellt die Marvel-Serie in der ersten Folge direkt klar, dass hier krachende Unterhaltung im Kinoformat geboten wird. Gleich am Anfang gibt es eine fulminante Actionsequenz mit Sam Wilson aka Falcon (Anthony Mackie) in schwindelerregenden Höhen zu bestaunen, die an Schauwerte des Kino-MCU anknüpft.

Auch im weiteren Verlauf wird immer wieder vor allem handgemachte Faustkampf-Action entfesselt, wie sie schon in Marvel-Produktionen wie Captain America 2: The Return of the First Avenger inszeniert wurde. Fürs inhaltliche Verständnis der Serie empfehlen wir generell, die Captain America- und Avengers-Filme bis Endgame vor The Falcon and the Winter Soldier geschaut zu haben.

Nach dem berührenden Abschied von Steve Rogers als Captain America dreht sich die neue Marvel-Serie vor allem um die Frage, wer in die großen Fußstapfen des Superhelden treten kann. Als möglicher Nachfolger hadert Sam damit, ob die Welt überhaupt für einen afroamerikanischen Captain America bereit ist.

Daneben betritt mit dem nicht leicht zu durchschauenden Kriegshelden John Walker (Wyatt Russell) überraschend ein neuer Captain America die Bühne, der großes Konfliktpotenzial mit sich bringt. Und dann ist da auch noch die anarchistische Gruppierung namens Flag Smashers. Mit terroristischen Anschlägen wollen sie die alte Weltordnung durch Thanos' verheerendes Fingerschnippsen wiederherstellen.

Auch das eher angespannte Verhältnis zwischen Sam und Bucky (Sebastian Stan) ist Thema der Serie, die dadurch manchmal zur witzigen Buddy-Komödie wird, in der gegenseitige Sticheleien abgefeuert werden.

All diese Elemente werden in The Falcon and the Winter Soldier zu MCU-Unterhaltung gemixt, die an die Kinofilme erinnert - nur eben rund fünf Stunden lang. Das Serienformat bietet hier auch Vorteile, die in einem gut zweistündigen Blockbuster kaum zur Geltung kommen können.

So legt die Marvel-Serie neben der harten Action und dem hohen Tempo auch ein paar Ruhepausen ein, in denen die menschliche Seite von Sam und Bucky tiefer beleuchtet wird. Davon profitieren auch die bösen Figuren der Serie, die ein echtes Highlight im Marvel Cinematic Universe sind.

So vielschichtige und ambivalente Bösewicht*innen gab es im MCU länger nicht

In den Marvel-Kinofilmen sind die bösen Figuren oft Schwachstellen, weil sie zu blass und austauschbar daherkommen. In The Falcon and the Winter Soldier ist das erfreuliche Gegenteil der Fall. Ohne zuviel zu verraten, glänzen Charaktere wie John Walker und Flag Smashers-Anführerin Karli Morgenthau (Erin Kellyman) als hervorragend ambivalente Bösewicht*innen.



Im Kern dürfen wir hier zerrissenen Menschen dabei zuschauen, wie sie auf ihren Wegen oder für ihre (gut gemeinten) Ziele ständig zwischen Gerechtigkeit und Kontrollverlust stolpern. Wie schmal die Linie zwischen Gut und Böse grundsätzlich verläuft, ist die vielleicht größte Stärke von The Falcon and the Winter Soldier.

Was ist eure Meinung zu The Falcon and the Winter Soldier?