6 Underground bei Netflix: Gleich 8 Fortsetzungen sind möglich

Kürzlich erschien Michael Bays Actionthriller 6 Underground bei Netflix. Nun spekuliert das Netz über bis zu acht mögliche Fortsetzungen des Streifens.

Plant Netflix ein Bayverse? Mit 6 Underground erschien am vergangenen Freitag Michael Bays neuster Actionthriller beim kalifornischen Streaming-Dienst. Der angeblich bis zu 150 Millionen US-Dollar teure Film mit Ryan Reynolds könnte bis zu acht Sequels nach sich ziehen.

Spekulationen dieser Art machen aktuell zumindest die Runde im Netz, unter anderem bei Screen Rant. Doch was ist dran an einem möglichen 6 Underground-Filmuniversum bei Netflix?

6 Underground könnte selbst acht Fortsetzungen angedeutet haben

Vorsicht, es folgen Spoiler zu 6 Underground: Die 6 Underground-Gerüchte stützen sich auf die Filmhandlung selbst. Die Geschichte dreht sich um die titelgebende Spezialeinheit, deren Ziel es ist, die größten Verbrecher der Welt auszuschalten. Zu Beginn des Streifens verliert das Team gleich ein eigenes Mitglied.

Im italienischen Florenz stirbt der von Dave Franco verkörperte Six, woraufhin One (Ryan Reynolds) den Scharfschützen Blaine (Corey Hawkins) unter dem Decknamen Seven rekrutiert. One erklärt dem Neuzugang ihre Mission und zeigt ihm eine Wand mit insgesamt neun Zielen, die es zu beseitigen gilt.

6 Underground erzählt von der Jagd auf nur eine der Zielpersonen in Form des Diktators von "Turgistan", Rovach Alimov (Lior Raz). Dieser soll getötet und durch seinen demokratisch ausgerichteten Bruder Murat (Payman Maadi) ersetzt werden. Im Finale des Films gelingt es dem Team, Rovach tatsächlich gefangen zu nehmen und ihn den Rebellen zu übergeben, was womöglich sein Todesurteil bedeutete.

6 Underground-Spekulationen bleiben erstmal nur Spekulationen

Es verbleiben also acht weitere Personen auf der Todesliste der Spezialeinheit. Es ist verführerisch, zu glauben, dass Netflix auf Basis dieses erzählerischen Umstands gleich acht weitere Fortsetzungen plant. Fakt ist aber, dass es offiziell keine konkreten Pläne für mögliche Nachfolger im Raum stehen. Es ist grundsätzlich natürlich erstmal nicht ausgeschlossen, dass der Streaming-Anbieter künftig mindestens ein Sequel in Auftrag gibt.

6 Underground mit Ryan Reynolds: Netflix-Actionkracher spaltet die Kritiker

Womöglich könnte sich ein weiterer Film aber gleich mehrerer ausstehender Ziele annehmen oder beispielsweise persönliche Hintergründe der einzelnen Mitglieder näher beleuchten. Letztlich bleibt somit abzuwarten, ob 6 Underground den Auftakt eines Bayverse darstellt oder es sich doch um einen einmaligen Einsatz der Gruppe handelt.

6 Underground bei Netflix: Habt ihr Lust auf ein Sequel des Michael Bay-Films?