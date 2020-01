6 Underground ist ein weltweiter Hit: Die erfolgreichsten Netflix-Starts 2019

Netflix hat seine beliebtesten Filme und Serien 2019 bekanntgegeben. Neben 6 Underground haben auch The Witcher, Stranger Things und Haus des Geldes überzeugt.

Über die erfolgreichsten Netflix-Starts 2019 in Deutschland haben wir bereits berichtet, jetzt geben wir euch einen Einblick in die beliebtesten Filme und Serien im Rest der Welt. Denn der Streaming-Anbieter hat für die unterschiedlichen Länder, in denen er verfügbar ist, Listen mit den erfolgreichsten Inhalten im jeweiligen Land veröffentlicht.

Das Action-Tohuwabohu 6 Underground von Michael Bay mit Ryan Reynolds belegt fast überall einen Platz in den Top drei. Auch die Filme The Irishman, Murder Mystery und die Serien Stranger Things, The Witcher und Haus des Geldes sind in vielen Ländern sehr beliebt. Aber Vorsicht bei den folgenden Listen. Die Methode, die Netflix anwendet, lässt Zweifel an deren Aussagekraft aufkommen, wie wir weiter unten im Artikel erklären.

Die beliebtesten Netflix-Starts 2019 in den USA

Die beliebtesten Netflix-Starts 2019 in Großbritannien

Die beliebtesten Netflix-Starts 2019 in Kanada

1. Murder Mystery

2. 6 Underground

3. The Irishman

4. Stranger Things, Staffel 3

5. The Witcher

6. Triple Frontier

7. Extremely Wicked, Schockingly Evil and Vile

8. The Highwaymen

9. Die Unglaublichen 2

10. The Umbrella Academy

Die beliebtesten Netflix-Starts 2019 in Frankreich

1. Haus des Geldes, Staffel 3

2. The Witcher

3. 6 Underground

4. Sex Education

5. The Umbrella Academy

6. Stranger Things, Staffel 3

7. You, Staffel 2

8. Triple Frontier

9. Elite, Staffel 2

10. Joint Venture

Die beliebtesten Netflix-Starts 2019 in Italien

1. Haus des Geldes, Staffel 3

2. 6 Underground

3. The Irishman

4. Stranger Things, Staffel 3

5. Murder Mystery

6. Sex Education

7. The Witcher

8. The Perfect Date

9. Triple Frontier

10. Baby, Staffel 2

Die beliebtesten Netflix-Starts 2019 in Spanien

1. Haus des Geldes, Staffel 3

2. The Witcher

3. 6 Underground

4. Elite, Staffel 2

5. The Irishman

6. Stranger Things, Staffel 3

7. Triple Frontier

8. Despite Everything

9. Murder Mystery

10. Sex Education

Die beliebtesten Netflix-Starts 2019 in Australien

1. Murder Mystery

2. 6 Underground

3. The Witcher

4. Isn't It Romantic

5. Lunatics

6. The Irishman

7. Stranger Things, Staffel 3

8. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

9. Triple Frontier

10. Dead To Me

Netflix hat auch die beliebtesten Filme und Serien in Brasilien, Kolumbien, Mexiko, Argentinien, Indien, Japan, Südkorea, Taiwan und Schweden bekanntgegeben. Aus Gründen der Übersichtlichkeit haben wir sie hier nicht aufgelistet. Wer sich dafür interessiert, findet sie bei Screen Daily.

So bestimmt Netflix seine beliebtesten Filme und Serien

Anders als bei Kinofilmen ist es bei Netflix-Produkten leider nicht so einfach, den Erfolg zu bemessen. Wie viele Personen einen bestimmten Inhalt gesehen haben, weiß nur Netflix selbst. Deswegen müssen wir uns oft auf die Zahlen verlassen, die uns der Streaming-Dienst liefert.

An dieser Stelle sei jedoch gesagt, dass im Falle der obigen Statistiken ein Film oder eine Serienstaffel bereits als gesehen gilt, wenn sie von einem User nur zwei Minuten laufen gelassen wurde. Bei einem Vier-Stunden-Epos wie The Irishman oder einer Serienstaffel ist das natürlich nur ein Bruchteil der eigentlichen Laufzeit.

Außerdem misst Netflix nur den Erfolg innerhalb der ersten 28 Tage. Für Filme und Serien, die noch nicht so lange laufen, hat Netflix den weiteren Erfolg einfach geschätzt.

Dass die noch recht neuen Inhalte 6 Underground (Start: 13. Dezember) und The Witcher (20. Dezember) so weit oben landen, könnte darauf hindeuten, dass Netflix bei seinen Prognosen etwas übertreibt. Sicher sind diese beiden Inhalte sehr beliebt, aber ob sie wirklich so erfolgreich werden, wie Netflix angibt, kann ruhig angezweifelt werden.

Was haltet ihr von 6 Underground und den anderen Netflix-Hits?