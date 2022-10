Ab heute erstmals bei Disney+: Einer der letzten noch fehlenden MCU-Filme

Das MCU bei Disney+ ist nicht so vollständig, wie ihr glaubt. Lange hatten etwa Spider-Man-Filme auf der Plattform keinen Zutritt. Das ändert sich gerade.

2019 startete Disney+. Der Streamingdienst von Disney ist seither das Zuhause der MCU-Filme und eigentlich sollen alle MCU-Filme auf der Plattform exklusiv verfügbar sein. Das ist zumindest der Anspruch. Neue Blockbuster wie Thor 4 etwa werdet ihr nicht bei der Konkurrenz von Amazon oder Netflix sehen. Es gab und gibt aber immer noch große MCU-Lücken bei Disney+, von denen heute eine geschlossen wird.

Ab heute bei Disney+: Spider-Man Far From Home fehlte noch im Angebot

Tom Holland schwang sich bislang in 3 Abenteuern als Spider-Man durch New York und die ganze Welt. Lange war keiner seiner drei Solo-Filme bei Disney+ abrufbar. Und das, obwohl Tom Holland als Peter Parker eine der wichtigsten MCU-Figuren der Gegenwart ist. Das liegt an der Rechtesituation. Marvel und Disney "leihen" Spider-Man nur von Sony aus, das die Rechte an der Figur hält.

Aus dem selben Grund waren die Spider-Man-Blockbuster Spider-Man: Homecoming (2017) und Far From Home (2019) zuletzt ausschließlich bei der Konkurrenz von etwa Netflix zu sehen – wo sonst kaum noch MCU-Filme zu finden sind. Im Juli landete bereits Homecoming bei Disney+, heute folgt Spider-Man: Far From Home.

Damit fehlen nur noch 2 MCU-Filme bei Disney+

Wann die beiden Filme zu Disney+ kommen, ist nicht bekannt. Aber offenbar zieht das Unternehmen gerade die Zügel an, um zum absoluten Marvel-Zentrum der Streamingwelt zu werden.

Denn neben Homecoming und Far Frome sind seit kurzem 4 weitere Spider-Man-Filme bei Disney+ verfügbar, die von Sony produziert wurde:

Auf dem Weg zu 100 Prozent-Marvel-Vollständigkeit

In der jüngeren Vergangenheit flossen zudem etliche Marvel-Produktionen zu Disney+, die entfernte Berührungspunkte mit dem MCU aufweisen.

Die 6 Marvel-Serien von Netflix:

Dazu kommen 3 Sony-Marvel-Produktionen, die seit dem Multiversums-Film No Way Home sowas wie MCU-Kanon sind:

Disney+ nähert sich also immer mehr der 100 Prozent-Marke an, hat aber noch viel Arbeit vor sich.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

