Ab jetzt im Stream: Fantasy-Horror-Serie mit Hexen-Ärztin startet ein ganzes Universum

Fantasy-Fans können ab heute in Deutschland in einen dunkel-magischen Kosmos nach berühmter Buchvorlagen eintauchen: Denn Mayfair Witches ist die bereits zweite Serie einer neuen Welt.

Jeder Sender und Streaming-Dienst, der etwas auf sich hält, baut gerade ein größeres Fantasy-Universum auf. Amazon hat Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, Netflix schraubt fleißig an den Welten von The Witcher sowie Shadow and Bone, HBO sorgt für Game of Thrones-Nachschub und auch Disney+ bereitet den nächsten Harry Potter-Ersatz vor. Doch das ist noch nicht alles an neuen Fantasy-Welten.

Der Breaking Bad- und The Walking Dead-Sender AMC legt aktuell das Immortal Universe von Fantasy-Autorin Anne Rice neu auf. Mit Mayfair Witches startet heute, am 31. März 2023, die zweite dazugehörige Serie bei Sky/WOW *.

Die Serie Mayfair Witches gehört als zweite Serie zum "unsterblichen" Fantasy-Universum

Die erste Fantasy-Serie des Immortal Universe erreichte uns schon Anfang des Jahres: Interview with the Vampire, kam ebenfalls zu WOW *. Die 1. Staffel der Serien-Neuauflage beeindruckte auch ohne Brad Pitt. Und selbst wenn die Vampir-Chroniken das wohl berühmteste Werk der US-Autorin sind, gehört Anne Rices Trilogie der Mayfair-Hexen * zur selben Welt und wurde nun ebenfalls verfilmt.

AMC Mayfair Witches startet bei Sky und WOW

In Mayfair Witches arbeitet Rowan Fielding (Alexandra Daddario) als erfolgreiche Neurochirurgin. Doch als sich unheimliche Vorkommnisse häufen, findet die Ärztin heraus, dass sie Teil eines uralten Hexen-Geschlechts ist. Um ihre tödlichen Kräfte in den Griff zu bekommen, reist sie für Antworten nach New Orleans. Doch dort wartet nicht nur ihre zwielichtige Familie, sondern auch ein mächtiges übernatürliches Wesen namens Lasher (Jack Huston) auf sie, das sich Zutritt zu ihrem Kopf verschaffen will.



AMC meint es mit dem neuen "unsterblichen Universum" Ernst: Zum brutalen Fantasy-Horror von Interview with the Vampire ist eine 2. Staffel bereits in Arbeit. Für die Mayfair Witches der Serienschöpferinnen Michelle Ashford und Esta Spalding wurde ebenfalls bereits eine 2. Staffel bestellt. Wenn der Erfolg beider Erzählungen andauert, könnten weitere Serien folgen. Denn die Welt von Anne Rices übersinnlichen Kreaturen, die sich in ihren Romanen immer wieder gegenseitige Besuche abstatten, ist groß.

Mayfair Witches startet am 31. März 2023 mit zwei Folgen bei Sky/WOW und wird anschließend mit wöchentlichen Doppelfolgen veröffentlicht.

