Achtsam Morden-Fanliebling Murathan Muslu hat schon in 2 anderen Netflix-Serien mitgespielt – und ein neuer Streaming-Film kommt auch bald

In Netflix' Achtsam Morden ist Murathan Muslu als Clanmitglied Sascha zu sehen. Bei dem Streamer war er auch schon in zwei anderen Serien dabei. Außerdem kommt 2025 ein Matthias Schweighöfer-Film mit ihm.

In Netflix' neuer Serie Achtsam Morden wird Tom Schilling als Anwalt zum unfreiwilligen Mörder und rutscht in immer gefährlichere Mafia-Clan-Strukturen. Neben dem Hauptdarsteller glänzt in der Romanverfilmung auch der österreichische Darsteller Murathan Muslu als gewieftes Clan-Mitglied Sascha.

Wir erklären euch, wo ihr den Schauspieler bei Netflix schon mal gesehen haben könntet – und welcher neue Film mit ihm und Matthias Schweighöfer 2025 erscheinen soll.

Murathan Muslu hat in 2 weiteren Netflix-Serien mitgespielt

Neben Achtsam Morden hat der Österreicher vor einigen Jahren in der Serie Skylines mitgespielt, die ihn als Kalifa in der Rolle des Gründers und erfolgreichsten Künstlers des Labels Skyline Records in Frankfurt zeigt. Vor seiner Schauspielkarriere ab 2011 war Muslu früher selbst Rapper, was ihm für die authentische Darstellung der Figur half. Als erste deutsche Netflix-Serie wurde Skylines nach Staffel 1 abgesetzt.

Schaut hier noch einen Trailer zu Skylines bei Netflix:

Skylines - S01 Trailer (Deutsch) HD

2020 war Muslu dann im deutschen Vikings-Ersatz Barbaren bei Netflix zu sehen. In der epischen Historienserie ist der Star als Germanenfürst Marbod dabei. Nach 2 Staffeln wird Barbarben ebenfalls nicht bei Netflix fortgesetzt.

Nächstes Jahr kommt ein Netflix-Film mit Murathan Muslu und Matthias Schweighöfer

Im März 2024 wurde ein neuer Mystery-Thriller mit Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee von Netflix angekündigt. In Brick werden die beiden deutschen Stars als Paar in ihrem Haus hinter einer rätselhaften Wand eingesperrt. Murathan Muslu spielt auch eine Rolle in dem Film, zu der noch keine genaueren Details bekannt sind. Brick soll 2025 zu Netflix kommen.

