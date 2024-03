Neuer Mystery-Thriller von Netflix mauert Matthias Schweighöfer ein – die Story klingt richtig unheimlich

Bei einem Netflix-Event wurde ein neues Projekt von Matthias Schweighöfer präsentiert. Lest hier, was der Army of Thieves-Star vorhat.

Matthias Schweighöfer steht wieder für Netflix vor der Kamera. Der Schauspieler gehört mittlerweile zu den festen deutschen Gesichtern, die man bei dem Streaming-Dienst antreffen kann, unter anderem dank der internationalen Netflix-Filme Army of the Dead, Army of Thieves und Heart of Stone. Als Nächstes wird er wieder einen deutschen Film drehen, dessen Story Mystery- und Thriller-Anklänge mitbringt.



Das ist über den neuen Netflix-Film mit Matthias Schweighöfer bekannt

Am Mittwoch hat Netflix in Berlin kommende Projekte vorgestellt und darunter war auch Brick (so der Arbeitstitel; nicht zu verwechseln mit Rian Johnsons Brick). Der Spielfilm soll 2025 veröffentlicht werden. Im Mittelpunkt steht ein Hamburger Paar (Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee), das sich eines Tages als Gefangene in ihrem eigenen Heim wiederfindet. Denn über Nacht erscheint eine Wand, die den Weg nach draußen versperrt. In der offiziellen Synopsis heißt es weiter:

Gemeinsam mit verschiedenen Nachbarn aus ihrem Haus, denen das gleiche mysteriöse Schicksal widerfahren ist, suchen sie verzweifelt nach einem Weg aus der Falle. Was hat es mit der geheimnisvollen Wand auf sich? Die Lösung dieses Rätsels wird dabei zum Schlüssel ihrer Rettung – doch auch zu einer noch größeren Gefahr.

Die Story klingt nach einem High Concept-Thriller à la 10 Cloverfield Lane. Wie tief sich der Film in Mystery-Gefilde wagt, wissen wir aber noch nicht. Neben Schweighöfer und Fee spielen unter anderem Frederick Lau (One for the Road), Salber Lee Williams (Das Damengambit) und Murathan Muslu (Skylines) mit.

Für Drehbuch und Regie ist Philip Koch (Tribes of Europa) verantwortlich, der zuletzt auch am Drehbuch des Netflix-Action-Films 60 Minuten beteiligt war. Einen konkreten Starttermin im Jahr 2025 gibt es noch nicht.

One Piece Anime vs. Live Action Vergleich

Kommende Netflix-Projekte aus Deutschland

Bei dem Event in Berlin wurden neben Brick gleich mehrere deutsche Produktionen präsentiert:

Podcast für Netflix-Nutzer:innen: Warum Yellowstone so enorm erfolgreich ist

Wir fragen uns schon seit langem: Welche Serie beerbt eigentlich Game of Thrones, Breaking Bad oder The Walking Dead? Eine Antwort lautet: Yellowstone.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären wir, warum das Familiendrama Fans von GOT und Succession beglücken könnte und was es mit der Krise hinter den Kulissen auf sich hat.