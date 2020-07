Action-Hammer bei Netflix: John Wick trifft auf Extraction im The Old Guard-Trailer

In Netflix' The Old Guard leitet Charlize Theron ein Team unsterblicher Soldaten. Schaut den neuen Trailer zum Action-Feuerwerk, der an Highlights wie John Wick oder Extraction erinnert.

Erst vor wenigen Monaten wurden Action-Fans von Netflix mit dem packenden Genre-Kracher Tyler Rake: Extraction verwöhnt. Wer dringend Nachschub braucht, muss aber nicht mehr lange warten. Schon nächste Woche veröffentlicht der Streamingdienst The Old Guard mit Charlize Theron in der Hauptrolle. Darin muss ein Team unsterblicher Supersoldaten gegen eine neue Bedrohung kämpfen.

Jetzt ist ein neuer Trailer zum Film von Gina Prince-Bythewood erschienen, der in Sachen Action direkt wieder an Extraction erinnert oder die wuchtigen Kampf-Choreografien von Genre-Highlights wie John Wick in Erinnerung ruft.

Darum geht es in Netflix' The Old Guard

In The Old Guard spielt Charlize Theron die Anführerin Andy, die ein kleines Team unsterblicher Soldaten leitet. Seit Jahrhunderten ist die Truppe als Söldner für harte Einsätze aktiv, wobei die einzelnen Teammitglieder in Abgeschiedenheit leben und sich teilweise längst nach dem Tod sehnen. Durch eine neue Bedrohung droht das Geheimnis ihrer Unsterblichkeit aufzufliegen, weswegen das Team mit dem Neuzugang Nile (KiKi Layne) in den Kampf zieht.

Von der Action in The Old Guard, die wohl das überzeugendste Argument für den Film sein dürfte, könnt ihr euch im neuen Trailer einen Eindruck verschaffen:

Zuletzt hat Charlize Theron in Filmen wie Mad Max: Fury Road und Atomic Blonde schon bewiesen, dass sie eine beeindruckende Action-Heldin abgibt. Im Interview mit Empire sprach die Schauspielerin außerdem darüber, dass sie sich für The Old Guard Beratung von den Team geholt hat, das für die Kämpfe im ersten John Wick-Film verantwortlich war.

In der Comic-Verfilmung, die auf der Reihe von Greg Rucka und Leandro Fernandez basiert, wird der Cast rund um Charlize Theron noch von Chiwetel Ejiofor, Matthias Schoenaerts und Marwan Kenzari verstärkt. Bei Netflix steht The Old Guard ab dem 10. Juli 2020 als Stream zur Verfügung.

